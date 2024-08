Sonko et Diomaye déroulent…les sénégalais vivent dans la peur

Espoir ! C’est ce mot qui a poussé 54% des sénégalais à voter pour le président Bassirou Diomaye Faye. Après son élection, le chef de l’Etat ne pouvait pas gouverner sans Ousmane Sonko. C’est ainsi que le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) deviendra le premier ministre. Le duo est en train de tout faire pour matérialiser leur fameux «PROJET». MaisDiomaye et Sonko semblent être dépassés par les choses. Pendant ce temps, les sénégalais sont gagnés par la peur. Ces hommes et femmes qui ont voté pour Diomaye ne savent plus à quel saint se vouer.

À quand la matérialisation du PROJET ? Lorsqu’il était dans l’opposition, Ousmane Sonko semblait avoir des solutions à tous les problèmes des sénégalais. Mais depuis qu’il est arrivé au pouvoir, il semble avoir perdu cette faculté. On se croirait toujours sous le régime de Macky Sall. Rien n’a encore changé dans la marche du pays. Beaucoup de jeunes se demandent s’ils ont bien fait d’avoir choisi le tandem Sonko-Diomaye. Les promesses faites par Diomaye sont loin de ce qu’on est en train de voir. La seule réussite du nouveau régime c’est le «démackyllage» des institutions.

Depuis son arrivée au pouvoir, Diomaye est en train de faire sauter tout ce qui est en rapport avec le régime sortant. Une opération qui n’est pas sans conséquences. Au Port Autonome de Dakar, on parle de centaines d’emplois perdus. Le nouveau régime de Diomaye produit plus de chômeurs qu’il ne produit d’emplois. Et pourtant, les sénégalais voyaient en eux la solution à tous leurs problèmes. Mais ils devront encore garder leur mal en patience s’ils veulent voir le fameux PROJET qu’on leur a vendu comme solution miracle. C’est ce moment choisi par le régime pour rationnaliser les dépenses. Une bonne idée certes. Mais les nouvelles autorités devraient balayer d’abord, devant leur porte.

Pendant que Diomaye et Sonko suivent la voie qu’ils ont tracée, les sénégalais sont dans la peur. On assiste à une recrudescence de la criminalité ces derniers jours. Il ne passe plus un seul jour sans que la presse ne fasse état d’une agression ou d’un meurtre. L’affaire du double meurtre à Pikine est la dernière d’une longue série. Le danseur Aziz Dabala et son «neveu» ont été tués de manière atroce alors qu’ils étaient dans leur appartement. Au moins sept personnes sont envoyées en prison dans cette affaire.

Lundi 26 août, le corps sans vie d’une mineure âgée de 14 ans a été retrouvé dans un canal à Bargny. Dans cette affaire, l’amie de la victime a été arrêtée.

A Grand Yoff, un quartier de Dakar, un taximan qui protégeait une femme poursuivie par des agresseurs, a été abattu, le lundi vers les coups de 5 heures du matin. Il a reçu deux balles avant de succomber à ses blessures.

A Yeumbeul, un homme a abrégé la vie de son neveu pour une histoire de clés. Ce dernier a été poignardé par son oncle. Le drame a eu lieu mardi 27 août.

A Tivaouane Peul, c’est un individu qui a mis fin aux jours de son ami d’enfance pour une banale affaire repas qui n’a pas été «réchauffé». Une situation qui alarme les sénégalais. Tout le monde est devenu paranoïaque dans ce pays.

Les meurtres s’enchaînent tristement dans ce pays où l’insécurité sévit de jour en jour. Ce qui a poussé le Premier ministre à demander mercredi, en Conseil des ministres, aux services de Police de renforcer la sécurité pour la protection des personnes et de leurs biens. Une bien timide réaction face à la gravité de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Les nouvelles autorités ne voient pas les dégâts causés par ces agressions mortelles. Elles terrorisent tout un peuple qui ne peut pas se défendre tout seul.

En réaction à la recrudescence de l’insécurité, la Police nationale promet des mesures renforcées pour assurer la sécurité des citoyens. « La peur doit et va changer de camp », a promis Mouhamed Guèye, chef du Bureau des relations publiques (BRP) de la Police Nationale. Selon lui, les « fonctionnaires de police sont dévoués et déterminés à œuvrer pour que les citoyens puissent vivre en paix ». Les sénégalais sont tout ouïe pour voir ce que les forces de défense et de sécurité compte faire face à la montée de la violence.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a été élu pour trouver des solutions. Le nouveau régime ne doit rien négliger pour la bonne marche du pays. Si les nouvelles autorités veulent gouverner sans problème, elles devraient être à l’écoute de la population. C’est Ousmane Sonko qui disait n’avoir de compte à rendre « ni aux journalistes, ni aux politiques mais seulement au peuple». Le moment est venu de joindre la parole à l’acte !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn