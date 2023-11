Sonko trompe Benno avec Diomaye…Voici son vrai candidat caché

Ousmane Sonko est un vrai tocard en matière politique. Il pousse des pions pour tromper son monde et les adversaires en face, pensant qu’il ne sera jamais démasqué. Mais c’est peine perdue car les analystes politiques de xibaaru ont bien vu dans son jeu. Il vient de divulguer le nom du plan B de Pastef pour le remplacer comme candidat à la présidentielle de 2024. Bassirou Diomaye Faye a été désigné comme candidat Sonko. Mais le choix de cette opposition radicale est un leurre. Ousmane Sonko cache son vrai candidat…

Dans une déclaration lue à Jotna TV, le parti dissous Pastef vient de choisir Bassirou Diomaye Faye comme candidat à la Présidentielle de 2024. Le hic de cette candidature, c’est que Bassirou Diomaye Faye est en prison depuis 7 mois et il est membre du parti dissous. La question est de savoir « sous quelle bannière, le candidat de Sonko se présentera-t-il ?

Pas sous la bannière de son parti dissous. Encore moins sous celle d’une candidature indépendante. La loi est claire à ce sujet. « La candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes. Est candidat indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un an (…) », stipule l’article L57 du code électoral.

Bassirou Diomaye Faye est membre de Pastef qui a été dissous. Donc Bassirou Diomaye Faye ne peut pas être candidat et ça Ousmane Sonko le sait mieux que quiconque. Il veut juste tromper Macky Sall et Benno Bokk Yaakaar en empruntant une fausse piste. Mais, il compte abattre une autre carte qu’il garde dans sa manche. Seulement, xibaaru a découvert son jeu.

Nous sommes en mesure de dire que le vrai candidat de Ousmane Sonko est un activiste qui n’est membre d’aucun parti. Il a été enrôlé par Sonko dans la coalition électorale Yewwi et est devenu député. Il a retiré ses fiches de parrainage. Le vrai candidat de Sonko s’est assuré les parrainages de 13 élus du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi et attend tout tranquillement au chaud.

Lorsque sa candidature sera acquise par le Conseil constitutionnel, Ousmane Sonko lancera un appel à voter pour lui. Ce vrai candidat de Sonko, c’est Guy Marius Sagna…Bassirou Diomaye est un leurre. Guy Marius Sagna qui rentre d’une longue tournée en Europe, a pu collecter des fonds qui l’aideront pour payer sa caution et engager sa campagne. Il a durant, tout son long séjour en Europe, essayé de mobiliser nos compatriotes de la diaspora.

Il a choisi de revenir au Sénégal à la veille des publications des jugements rendus par la Cour suprême et la Cour de justice de la CEDEAO sur les saisines de Ousmane Sonko et de ses avocats. Guy Marius Sagna est revenu au Sénégal, en prétendant qu’il est rentré pour faire libérer Ousmane Sonko. De la diversion pour tromper la vigilance de la mouvance présidentielle et pour mieux la surprendre avec le dépôt de sa candidature à la dernière minute.

Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna avaient donc muri leur plan et pensé pouvoir rouler tout le monde surtout le pouvoir. Car, ils pensaient jouer sur l’effet de la surprise. Ce qui aurait été un véritable coup de massue qu’allaient recevoir Macky Sall, Benno Bokk Yaakaar ainsi que leur candidat déclaré Amadou Ba. Ils auraient profité de la situation pour les mettre tous devant le fait accompli et faire ainsi passer la candidature de Guy Marius Sagna. Et Ousmane Sonko n’attendait que ce moment pour donner des consignes de vote en faveur de Guy Marius Sagna.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn