Dans sa plainte pour « viol », Adji Sarr avait déclaré que Sonko avait deux pistolets. Et lors de la dernière présidentielle, les gardes du corps de Sonko étaient aussi armés. Alors l’arrestation de Sonko va-t-il poser problème avec ses armes qui circulent chez le leader du Pastef ?

Affaire du salon de beauté : Ousmane Sonko va faire usage d’armes à feu au moment de son interpellation ?

Ousmane Sonko va-t-il résister avec…ses pistolets, lorsque le moment sera venu de procéder à sa conduite de force devant les enquêteurs en charge de son dossier sur l’affaire de « viols répétitifs et de menaces de mort » dont il fait l’objet d’accusations de la part de la jeune fille nommée Adji Sarr ?

Après avoir dans un premier temps soutenu qu’il ne répondrait à une convocation devant la gendarmerie dans le cadre de cette affaire que si son immunité parlementaire est levée, Ousmane Sonko a effectué un changement. Cette fois, il déchire la convocation qui lui sera adressée, car estimant que la procédure pour la levée de son immunité parlementaire est viciée.

Ousmane Sonko veut la confrontation avec les forces de l’ordre. Il appelle ses partisans à la résistance, il veut « brûler » le pays. Ousmane Sonko a pris toutes ses dispositions, et tous les moyens seront bons pour lui, au moment de sa conduite de force devant les enquêteurs, puisqu’il a choisi la résistance. Vigilance. La police doit faire attention à Ousmane Sonko, et ne pas rééditer l’affaire du marabout Khadim Bousso* retrouvé mort une balle dans la tempe. C’est avec tact qu’elle doit s’y prendre, lorsque le moment sera venu de conduire de gré ou de force Ousmane Sonko devant les gendarmes enquêteurs ou le juge d’instruction en charge de l’affaire.

Ousmane Sonko sait qu’il n’est plus seulement attendu sur les délits de « viol répétitifs et de menaces de mort », mais également d’autres charges pèsent sur lui, à savoir « appel de troubles à l’ordre public, atteinte à la sûreté nationale, insurrection et outrage à magistrats… ». Les charges qui peuvent peser sur Ousmane Sonko demeurent nombreuses. Et, il ne lui sera pas facile de s’en tirer d’affaire.

C’est lui-même, le ledader du Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), qui a choisi la voie de la confrontation. Il ne laisse aucune issue à l’Etat, sauf la voie de la confrontation.

L’opposant radical, depuis qu’il s’est engagé dans la politique, semble avoir pris toutes ses dispositions à s’opposer par la violence face à l’Etat. Lors de la dernière campagne à l’élection présidentielle, tout le monde a vu nettement que ses gardes du corps étaient armés jusqu’aux dents. Ce qui pousse à s’interroger. Son arrestation va-t-il poser problème avec les armes qui circulent chez lui ? D’autant qu’il appelle ses partisans à la résistance.

Ce qui veut dire que lui-même pourrait montrer la voie au moment de sa conduite de force devant les enquêteurs en charge du dossier pour lequel, il doit être entendu. Ousmane Sonko ne laisse aucun choix à l’Etat. Il veut et cherche la confrontation dans cette affaire, et il l’aura. L’Etat ne se permettra jamais de perdre la face, et fera usage de ses moyens pour le contraindre à répondre devant les enquêteurs.

La rédaction de Xibaaru

