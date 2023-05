Sonko veut sauver sa peau…il lance un ultime acte de détresse

L’avenir de Ousmane Sonko s’assombrit de jour en jour. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) se noie dans ses propres problèmes. Pour ne rien arranger, la traque des patriotes lancée par Macky Sall et son régime isole davantage le maire de Ziguinchor. Sentant que les carottes sont cuites, le patron de l’opposition tente un ultime coup de Poker pour se sortir d’affaires. Mais il risque de subir un nouvel échec. La dégringolade de Sonko est inévitable. Et c’est lui qui a précipité sa chute inévitable.

Qui peut sauver le leader de Pastef ? Ousmane Sonko a réussi à se mettre dans de sale drap. A force de trop parler, il s’est attiré la foudre de beaucoup de personnes. Au point que ses chances pour être le cinquième président sont devenues minces. Avec le dialogue lancé par Macky Sall, le patriote en chef est de plus en plus isolé. Sa tyrannie a poussé des membres de l’opposition à prendre ses distances. Tout le monde a vu le sort que lui et les siens ont réservé à Khalifa Sall après sa poignée de main avec le chef de l’Etat lors de l’ouverture de la cérémonie du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire.

Pour échapper au destin fatal qui l’attend, Sonko a trouvé un moyen digne d’un homme désespéré. Lors de sa dernière sortie médiatique, il avait déclaré opter désormais pour une attitude de désobéissance civique contre ce qu’il appelle une justice injuste. Et Sonko ne s’est pas fait prier de commencer. Le premier acte qu’il a posé c’est de franchir la frontière sénégalaise alors qu’il est sous contrôle judiciaire. Mais ces images circulant sur le net, sont sujettes à discussion. Beaucoup doutent que Sonko puisse échapper à la vigilance des forces de défense et de sécurité pour se pavaner sur le pont Sénégambie.

L’acte 2 de cette désobéissance est prévu le 8 mai, date de son procès en appel dans l’affaire qui l’oppose à Mame Mbaye Niang. Sonko a trouvé une bonne excuse pour ne pas répondre au tribunal. Le maire de Ziguinchor a convoqué les conseillers municipaux en session ordinaire le même jour. Et s’il a convoqué cette réunion à la date du 8 mai, c’est juste parce que cette date coïncide avec son procès. Autrement dit, Sonko cherche un autre moyen de pousser les jeunes à descendre dans les rues.

Depuis qu’il est tombé dans le piège de ses mensonges, Sonko cherche à lancer une révolution. Cette désobéissance n’est rien d’autre qu’un moyen pour Sonko de précipiter son arrestation. Le leader de Pastef espère que cette arrestation va précipiter le pays dans le chaos comme en mars 2021. Cette fois-ci, Sonko a choisi de s’éloigner des foyers de tensions. En allant se terrer à Ziguinchor, Sonko ne fait qu’afficher sa peur pour ce qui va suivre. Mais c’est aussi une manière pour lui de préserver si les choses dégénèrent comme il y a de cela deux ans.

Et pourtant, cette désobéissance n’est pas une idée du leader de Pastef. Elle vient de Outhmane Diagne. Ce membre de Pastef a choisi l’exil au lieu de répondre à l’appel de la justice. Coordonnateur de la Mafia Kacc Kacci, il a décidé de désobéir en s’évaporant dans la nature. Sonko veut faire comme son poulain. Mais il risque d’échouer une nouvelle fois. Les services du ministère de l’Intérieur ont mis en place un important dispositif autour de Sonko. Le patriote en chef ne peut pas faire les choses comme bon lui semble. La preuve, la Police et la Gendarmerie ont réussi à soustraire Sonko des mains de ses souteneurs et de ses gardes du corps à deux reprises.

Alors si la justice a de nouveau besoin de Sonko, il est fort probable qu’une désobéissance ne puisse y changer quoique ce soit. D’autant plus que le leader de Pastef est de plus en plus vulnérable. Le patriote en chef ne bénéficie plus de sa notoriété d’antan. Le maire de Ziguinchor ne fait plus l’unanimité chez les jeunes. Au sein de l’opposition, il est de plus en plus combattu. Macky a réussi à faire de lui, une cible à abattre avant la présidentielle. Une situation que Sonko pouvait éviter.

Le maire de Ziguinchor est en détresse. Les procédures judiciaires à son encontre l’étranglent. La concurrence au sein de l’opposition risque de l’achever. A force de faire des déclarations guerrières, il a réussi à se mettre à dos tous les sénégalais. Sa bouche…est la source de tous ses malheurs. Le PROS (Président Ousmane Sonko) aura besoin de miracle pour se tirer d’affaires !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru