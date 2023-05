Dr Mohamed Diallo invite les jeunes à faire confiance à Macky Sall

Jeunesse Sénégalaise, Continuons à faire confiance au PR Macky Sall et Construisons ensemble l’avenir de notre cher pays (Par Dr. Mohamed Diallo)

Le Sénégal est caractérisé par l’extrême jeunesse de sa population, avec 42% de la population âgée de moins de 15 ans et un âge médian se situant à 18 ans, selon les chiffres de l’Agence nationale de la Statistique et de la démographie (ANSD). C’est pour cette raison que le Président Macky Sall s’est engagé pour le développement de la jeunesse en mettant en place plusieurs programmes.

Par ailleurs, construire l’avenir du Sénégal se fera aussi avec elle, c’est pour cette raison que je lance un appel auprès de la jeunesse de mon cher pays, continuons à faire confiance au Président Macky Sall. Je soumets à la jeunesse consciente ces propositions :

1. Engageons-nous dans la participation citoyenne : Il est important de s’impliquer dans la vie politique du pays en participant aux élections, en exprimant nos opinions et en contribuant à la prise de décisions. La participation citoyenne est essentielle pour renforcer la démocratie et faire entendre nos voix.

2. Continuons à soutenir les initiatives de développement : Le gouvernement du Président Macky Sall a lancé plusieurs initiatives de développement dans des secteurs clés tels que l’agriculture, l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes. Nous devons continuer à soutenir ces initiatives en y participant et en contribuant à leur succès.

3. Développons nos compétences et nos connaissances : Le développement personnel et professionnel est essentiel pour contribuer efficacement au développement du pays. Nous devons continuer à acquérir des compétences et des connaissances en participant à des programmes de formation, en poursuivant des études et en échangeant avec d’autres personnes.

4. Cultivons la solidarité et la cohésion sociale : La solidarité et la cohésion sociale sont importantes pour renforcer l’unité et la stabilité du pays. Nous pouvons contribuer à cela en travaillant ensemble pour résoudre les problèmes de la communauté, en soutenant les plus vulnérables et en promouvant l’inclusion et la tolérance.

5. Restons informés et critiques : Il est important de rester informés sur les décisions et les politiques du gouvernement, et d’être critiques lorsque cela est nécessaire. Nous pouvons contribuer à la transparence et à la responsabilité en posant des questions, en demandant des comptes et en exprimant nos préoccupations de manière constructive.

En somme, engageons-nous véritablement pour la paix, en mettant en pratique nos valeurs morales, et nos expériences au service de notre pays. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir prospère et durable pour notre cher pays.

Dr. Mohamed Diallo

Ministre Conseiller auprès du PR