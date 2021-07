Kilifeu de Y en a marre (à gauche) et Ousmane Sonko (à droite)

Quand Sonko et Y’en a Marre prennent les sénégalais pour des moutons

A quelques heures de la Tabaski, le mouton est devenu un véritable casse-tête pour les pères de familles. Mais le leader du parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) n’a pas ce problème. Celui à qui ses partisans de la diaspora ont offert un gros bélier vient de se payer un nouveau mouton. Le député de l’opposition a choisi l’enclos du rappeur Kilifeu pour acheter son mouton. Mais cet acte posé par le bourreau présumé d’Adji Sarr se passe de tout commentaire. Des sénégalais se posent beaucoup de questions sur l’acte posé par Sonko.

Ousmane Sonko ne fait pas partie de ses nombreux pères de famille qui peinent à avoir un mouton pour la Tabaski. Le leader de Pastef a été gâté par ses militants de la diaspora. En effet, ils lui ont offert un bélier pour commémorer le sacrifice d’Ibrahim. Mais le député accusé de viols présumés ne s’est pas contenté de son cadeau. Il s’est payé un autre mouton.

L’information a alimenté une certaine presse. « Ousmane Sonko achète son mouton chez Kilifeu », ont titré beaucoup de confrères durant le week-end. L’information a fait le tour des réseaux sociaux. Et les adeptes du net n’ont pas manqué de jeter leur grain de sel sur cette « actualité ». Et beaucoup d’entre eux ont voulu savoir comment le leader de Pastef qui se disait qu’il est un opposant et qu’il n’avait pas d’argent, a-t-il pu se payer un mouton ? Mais aussi où est passé le mouton offert par Pastef/Diaspora.

Les personnes les plus sceptiques parlent de mascarade entre le député et le rappeur. « Il n’y a qu’au Sénégal où l’on voit des activistes et des acteurs de la société civile qui accompagnent un politicien jusqu’à l’accompagner faire ses courses », ironise un internaute. D’autres parlent de « retour sur investissement ». « Voilà le groupe d’amis par intérêt qui rêve de partager le pétrole », écrit un autre utilisateur de Facebook.

Mais ce que des Sénégalais n’arrivent pas à digérer c’est le choix de Kilifeu au détriment des autres éleveurs. En effet Ousmane Sonko qui se dit Patriote aurait pu choisir une autre bergerie selon ces sénégalais. L’ancien inspecteur des domaines se devait d’aller à la rencontre d’autre éleveurs pour donner un coup de pouce au consommé local comme il l’a fait à travers son nouveau concept « Doolel Sunu’Art »

Mais non…Sonko a choisi son nouvel ami. En effet depuis l’éclatement de l’affaire Sweet Beauty, il s’est rapproché d’activistes comme ceux de Y’en a Marre, du mouvement de défense de la démocratie (M2D) ou de Guy Marius Sagna. Beaucoup d’acteurs de la société civile se sont rangés derrière lui. Ils sont même accusés par certains de travailler pour le patriote en chef. Et cet acte posé par Ousmane Sonko va dans ce sens.

Alors que le gouvernement a décidé de retirer son agrément à l’ONG Open Society West Africa au Sénégal (Osiwa Sénégal), les sénégalais commencent à se demander si Ousmane Sonko n’est pas devenu le nouvel argentier du mouvement Y’en a Marre qui risque de perdre son principal soutien financier.

En attendant d’avoir une réponse les sénégalais se préparent et attendent les élections de 2022 et 2024 qui seront décisives pour pouvoir et opposition.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru