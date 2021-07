Voici le ministre-cancer de Macky…il ronge le président

Macky Sall est un président mal barré. Il a tellement politisé la riposte contre la covid-19 qu’il se retrouve désormais avec un autre fléau sur la main. La pandémie de la covid qui installe une troisième vague meurtrière sur le Sénégal constitue le fléau principal que Macky Sall doit combattre. Et cela est possible avec une militarisation du combat. Mais le second fléau que le président Macky doit gérer, est dans sa famille…Et il s’agit d’une personne issue de sa famille biologique.

Aujourd’hui les Sénégalais sont en colère contre le président Macky Sall pour deux raisons principales. Premièrement, les Sénégalais ne sentent pas la présence de l’Etat dans leurs difficultés quotidiennes. Et secundo, les Sénégalais accusent le président de gérer leurs ressources avec ses familles biologique et politique. Tout ce que les Sénégalais vous diront de Macky Sall se retrouvent dans ces deux griefs. Et la Pandémie de la covid a tout révélé. Macky Sall l’a même géré avec sa famille.

Et c’est ce qu’on reproche au président Macky : il a géré un fléau avec un autre fléau comme l’accuse le mouvement citoyen Y’en a marre. « Macky Sall nous a trahi et pourtant c’est lui qui nous faisait croire que nous avons en face un ennemi commun à combattre. On lui avait donné tous les moyens pour combattre la pandémie et il a pris l’argent, les fonds force Covid-19, qu’il a donnés à son beau-frère qui en a fait ce que tout le monde connaît. »

Son beau-frère ; Oui vous avez bien lu ! Le beau-frère de Macky est un fléau… C’est lui le ministre collé à Macky Sall comme un cancer qui le ronge, détruit sa personnalité, affecte son bilan et salit sa gouvernance. Mansour Faye est aujourd’hui le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Mais il fut auparavant ministre du Développement Communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale. Il avait à ce titre géré les milliards destinés aux populations dans la riposte contre la pandémie de la Covid.

La mauvaise réputation de ce ministre entache la présidence Sall. C’est encore lui en tant que Maire de Saint-Louis qui veut baptiser une avenue du nom de son beau-frère président. Une idiotie qui a fini de consacrer la famille de Macky Sall comme une dynastie au pouvoir. Son beau-frère défie la presse en direct à la télé, menace de porter plainte contre des journalistes et se permet de dire publiquement qu’il ne répondrait pas à une éventuelle convocation de l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC)…

Macky Sall est accusé par les populations de ne pas s’occuper de leurs problèmes mais il est aussi « coupable » selon certaines critiques de « faire profiter » à sa famille, des biens et avantages de l’état. Le petit-frère du Président, ayant été affecté par les critiques, s’est recroquevillé sur son fauteuil de maire, démissionnant de son poste juteux de directeur Général de la caisse des dépôts et consignations, pour mettre à l’aise son grand frère président.

Mais le beau-frère, ministre d’un département budgétivore, n’en a cure des critiques et s’accroche au président au point de l’étrangler. Il le ronge comme un cancer. Et profitant de sa position au sein de la famille présidentielle, le ministre-cancer, incompétent dans le domaine des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qu’il dirige, est le talon d’Achille du président Macky Sall. Pour atteindre Macky Sall…passez par son beau-frère…

