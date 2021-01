Sory Kaba : « Que Boubacar Sèye assume ses propos »

L’affaire Boubacar Seye continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. L’ancien directeur général des Sénégalais de l’extérieur, est sorti de sa réserve pour tirer à boulets rouges sur le président de « Horizons sans frontières». Sory Kaba accuse Boubacar Sèye d’être tombé dans l’amalgame en s’avançant sur un terrain qu’il ne maîtrise pas. Par conséquent, il devra en assumer les conséquences.

« En 2015, lors du sommet de la Valette sur la migration irrégulière et ses conséquences, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Européenne ainsi que ceux de l’Afrique ont mis en place un Fonds fiduciaire qui, en son temps, était de 1,8 milliard d’euros. L’objectif de ce fonds était d’accompagner les pays émetteurs de migrants à promouvoir les programmes ou projets qui retiennent les jeunes dans leur territoire de départ et de renforcer le dispositif Frontex pour mieux contrôler les voies maritimes. Il s’agissait aussi de renforcer l’ensemble des axes de coopération entre l’Union Européenne et ses partenaires au développement. C’est sur ce dernier point-là qu’il y a eu amalgame parce que, l’Union Européenne, au-delà des questions de migration, a orienté l’ensemble de ses actions de coopération, y compris la migration vers son Fonds fiduciaire. Et ce fonds ne finançait pas exclusivement la migration. Donc, s’il y a autant de milliards mobilisés par l’UE pour le Sénégal, cela ne concerne pas exclusivement la migration. Et c’est là où s’est trompé Boubacar Sèye. En 2016, quand nous avons fini d’élaborer notre stratégie opérationnelle, juste au lendemain du sommet de la Valette, nous avons introduit une requête au niveau de l’UE qui se fondait sur le Pse et qui tournait autour de 33 millions d’Euros à peu près. Nous avons eu une réponse favorable de l’UE et qui tournait autour de 31 millions d’Euros. la requête concernait trois composantes. La première est axée sur le renforcement des questions de migration et la gouvernance migratoire au Sénégal. Et là l’opérateur de mise en œuvre était la Coopération Espagnole qui s’était engagée à décaisser 9 millions d’euros à peu près. La deuxième composante était axée sur l’assistance et le retour à la réintégration des compatriotes qui sont rapatriés sur le territoire sénégalais ; et l’opérateur de mise en œuvre était l’Organisation Internationale pour les Migrations (Oim) avec environ 7 millions d’euros. Et enfin la dernière composante constitue l’accompagnement pour l’investissement politique de la diaspora avec l’Agence Française de Développement (Afd) qui venait renforcer le programme que le gouvernement du Sénégal avait mis en œuvre dans le cadre du Pausd. Ce programme d’accompagnement et de solidarité, initié par le gouvernement du Sénégal en relation avec la France, devait intégrer le dispositif. Donc, ce sont ces trois composantes qui ont été financées à hauteur de 31 millions d’euros. Maintenant, il y a d’autres financements qui concernaient la nutrition, l’agriculture, le projet «Tekki Fi Tey» (Ndlr, réussir ici aujourd’hui). Donc si on doit parler de brut financier mobilisé par l’UE pour accompagner la migration, il faudrait qu’on y aille doucement et ne pas faire dans l’amalgame. Malheureusement, Boubacar Sèye est tombé dans l’amalgame, il faudrait qu’il assume ses propos », a-t-il déclaré dans un entretien avec L’As.

Avant de rajouter : « Quand une opinion est émise et qu’elle porte atteinte à la crédibilité de l’Etat du Sénégal, on est en face d’une atteinte à une image et à l’honneur. Surtout que la diaspora sénégalaise compte sur l’Etat du Sénégal, donc il ne faudrait pas qu’on cherche à la manipuler en véhiculant de fausses informations et en faisant dans la manipulation. Sous ce rapport, il faut qu’il se justifie pour que l’opinion sénégalaise et la diaspora puissent savoir la vérité. Ainsi, chacun saura exactement ce qui s’est réellement passé et qu’il n’y a pas eu détournement de fonds ni d’objectifs. Qui plus est, les volumes annoncés n’étaient pas vrais », poursuit-il dans les colonnes du journal.