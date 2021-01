Guy Marius Sagna rend visite à l’Imam Ndao et au Khalife de Médina Baye

La délégation du Front pour une révolution anti impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) et le Front de lutte Doyna étaient dans la région de Kaolack. Ce, pour rencontrer le FRAPP Kaolack, le collectif des victimes de Kaolack et l’ex détenu Oustaz Alioune Badara Ndao, entre autres.

Chez Imam Ndao, Guy Marius Sagna et ses camarades ont longuement discuté de la situation économique et du pays.

Le FRAPP a également rencontré Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass. Une visite magnifiée par le fils de Baye Niass qui a offert un grand boubou à l’activiste. Une occasion que Guy n’a pas raté pour dénigrer devant le Khalife, les difficultés du pays et la mauvaise gestion par les autorités.