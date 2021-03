Soumaila Manga traite Madiambal…de « Doulnaliste »

Tous veulent parler de la Casamance.

Mais, tous ne connaissent pas cette Casamance.

Nous sommes avant tout Humain, chez nous en Casamance

L’Humanité prime sur toute autre considération partout en Casamance.

C’est ce qui explique l’existence de cimetières mixtes dans la région (exemple de celui de la ville de Ziguinchor). Durant les fêtes chrétiennes, ce sont les musulmanes qui préparent les mets en parfaite adéquation avec les exigences de l’Islam.

Les mariages mixtes y sont fréquents. Dans bon nombre familles, on y trouve de multiples ethnies qui sont liées par le sang. Donc, les considérations d’ordre religieux, confrérique ou ethnique sont étrangères à la Casamance. Ce sont les mercenaires de la plume que les ‹‹ Facebookers ›› taxent de ‹‹ Doulnalistes ›› et les politicards qui y ont installé ce débat malsain aux seules fins de satisfaire des intérêts occultes.

Connaissant cette spécificité casamançaise, on voit mal cette idée qui tend à faire croire que Sonko est lié à la région par des considérations ethniques et régionalistes. Ce qui lie Sonko avec la Casamance, c’est un discours, un parcours, une posture, de l’espoir et non une simple appartenance régionale ou ethnique. Nous le rappelions déjà en 2018 à travers cette contribution : https://actusen.sn/ce-qui-lie- ousmane-sonko-avec-la- casamance-cest-un-discours- plutot-quune-simple- appartenance-regionale/

Qu’un ‹‹ Doulnaliste ›› du nom de Madiambal Diagne nous serve ses ‹‹ NDIAMBANES ›› tendant stigmatiser une région et une ethnie nous laisse de marbre. Néanmoins, il nous faut éclairer la lanterne des Sénégalais.

Posons d’emblée la question de savoir ce que cherche Madiambal Diagne. De prime abord, on penserait qu’il informe. Oh que non ! C’est le rôle d’un journaliste. Madiambal est dans la communication. À quelle fin ? Là encore, on penserait que c’est article de commande comme à l’accoutumée. On se souvient qu’il a mis son journal et sa personne au service de Macky Sall neuf ans durant. Seulement, cette fois-ci la position du ‹‹ Doulnaliste ›› est tellement infamante qu’elle fait plus de torts que biens à Macky Sall.

En bon météorologue politique, il se lance désormais dans un combat personnel, dans un nouveau chantier parce qu’il a peur de Sonko. Et de quel Sonko a t-il peur ? Pas ce Sonko ethniciste qui n’existe que dans la tête de Madiambal parce que Sonko n’est pas ethniciste. Pas ce Sonko régionaliste qui n’existe encore que dans sa tête parce que Sonko n’est pas régionaliste. Mais il a peur de Sonko le patriote, l’antisystème. Et pour comprendre cette peur au ventre de Madiambal à l’égard de Sonko le patriote, l’antisystème, il faut essayer de savoir qui est véritablement Madiambal.

Je ne m’aventurerai même pas à parler de Madiambal le greffier avec tous les scandales que l’on lui colle à la peau. Je ne parlerai non plus de Madiambal le journaliste avec tous les maux qu’il a causés à cette corporation. Mais, je parlerai de Madiambal le grand propriétaire terrien, le néo-promoteur immobilier.

Souvenez-vous que le Patriote en chef avait dit qu’il raserai tous les immeubles bâtis sur le littoral alors que Madiambal est cité parmi ceux qui ont bénéficié des terres du littoral.

Souvenez-vous aussi que le DG du quotidien national ‹‹ Le Soleil ›› avait dit que ‹‹ Madiambal est assis sur 5,9 ha de nos terres ››. Et rien qu’à Ouakam, on parle de 1546 m², l’équivalent de 10 maisons. Son épouse est aussi citée avec 600 m² aux Almadies et 612 m² à Grand Dakar.

Dans son projet immobilier de Ouakam, nous avons eu connaissance d’une ligne de crédit de 5 milliards que la CBAO lui a accordée. Le projet est étalé sur 24 mois. Au terme de ce projet, 19 milliards seront empochés par ce néo-promoteur immobilier si l’on se fie à la presse nationale.

C’est pour protéger son business que Madiambal se lance dans une communication de victimisation à l’avance. Si Sonko venait à arriver au pouvoir et que le nouveau régime décide de voir plus clair dans le foncier du pays, il trouverait des arguments de la bataille médiatique. Il agiterait l’argument régionaliste, ethniciste comme il l’a déjà dit lors des émeutes en Casamance consécutives à l’arrestation de Sonko.

In fine, les arguments ‹‹ d’ethnocide ›› de Madiambal à l’égard des ‹‹ Diolas ›› n’ont qu’un seul objectif : jouir sans impunité des fruits de ses biens immobiliers si Sonko venait à arriver au pouvoir.

Mais, que Madiambal sache que le Sénégal de Demain ne sera pas comme le Sénégal d’hier et d’aujourd’hui. La nouvelle génération aspire à un Sénégal meilleur et ses ‹‹ NDIAMBANES ›› n’y feront rien.

Pour terminer, nous rappelons que le ‹‹ Ndiambane ›› est un mélange de produits destinés à la consommation. C’est une nouvelle tendance alimentaire que les écoliers, jeunes et femmes enceintes raffolent. Seulement, dans sa commercialisation, il y a l’attitude véreuse de certains vendeurs qui utilisent des produits non propres à la consommation qu’ils assaisonnent pour masquer l’avarie. Ceci dit que l’envie de fructifier son business prime sur tout, même sur la vie des citoyens. Et c’est aujourd’hui le cas de Madiambal.

Soumaila MANGA , Président Debout Pour La Patrie-DLP

Membre Mouvement JUSCA