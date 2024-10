Succession de Aliou Cissé : Habib Bèye refuse le poste

Après s’être séparé d’Aliou Cissé sur décision du ministère des Sports, la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est mis en quête d’un nouveau sélectionneur pour les Lions. Si Pape Thiaw va s’asseoir sur le banc pour la double confrontation face au Malawi, ce vendredi et mardi, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, voire aussi lors des deux dernières en novembre, la FSF vise à terme un profil plus huppé, selon Afrik Foot.

Dans ce contexte, le journal L’Equipe nous apprend ce vendredi que l’instance a tenté Habib Beye. Libre depuis son départ du Red Star, qu’il a fait monter en Ligue 2, en fin de saison dernière, l’ex-international sénégalais a toutefois décliné la proposition selon la même source. Le technicien possède en effet d’autres plans pour sa carrière dans l’immédiat.