Reddition des comptes : L’ancien DG de l’ADEPME bloqué à l’AIBD

L’ancien directeur général (DG) de l’Agence pour le développement et l’encadrement des Pme (ADEPME) Idrissa Diabira a été récemment bloqué à l’Aibd alors qu’il s’apprêtait à prendre les airs pour l’étranger. «Il devait aller à Nairobi, mais a été empêché d’embarquer par les autorités aéroportuaires», souffle une source anonyme dans L’Observateur de ce vendredi.

Le journal ne précise pas la date de l’incident, mais il a réussi à joindre le concerné pour en savoir plus. En vain. «Je n’ai pas de commentaire à faire à ce stade», aurait écrit Idrissa Diabira.

Ce dernier a dirigé pendant sept ans (2017-2024) l’Adepme. Ingénieur d’études, il était une figure importante de l’ancien régime, même s’il n’a jamais occupé de poste ministériel. L’Observateur rappelle qu’il a contribué à l’élaboration du programme Yoonu Yokkuté du candidat Macky Sall. Et à l’accession de ce dernier au pouvoir, en 2012, il rejoint le cabinet d’Aminata Touré comme conseiller spécial. Après une transition de trois ans au Fongip (2014-2017), il prend les rênes de l’Adepme.

Avant Idrissa Diabira, deux ministres et un directeur général sous Macky Sall ont été empêchés de quitter le Sénégal. Il s’agit de Lat Diop, Abdoulaye Sow et Mamadou Guèye, respectivement, anciens ministres des Sports et de l’Urbanisme et ancien directeur des Domaines. Motif invoqué par les nouvelles autorités : éviter que des membres de l’ancien régime échappent à une éventuellement convocation de la justice à l’heure de la reddition des comptes.