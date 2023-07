Succession de Macky : L’APR a suffisamment de profils, selon

Le Président Macky Sall a annoncé ce lundi 3 juillet 2023 sa décision de ne pas se présenter à la prochaine élection Présidentielle prévue le 25 février 2024.

L’Alliance pour la République adresse ses félicitations émues à Son Excellence Monsieur Macky Sall pour cette décision mûrement et longuement réfléchie, qui confirme son sens élevé de la responsabilité et du respect de la parole.

L’Alliance Pour la République apprécie à sa juste valeur la portée de cette décision qui conforte la trajectoire démocratique de notre pays et qui consacre la grandeur d’un leadership reconnu à travers le monde.

L’APR se réjouit des hommages retentissant des quatre coins de la planète pour porter le Président Macky Sall au pinacle et saluer notre pays, pour sa maturité démocratique, la solidité de ses institutions républicaines et le génie de notre peuple. Des hommes d’État, aux citoyens des villes et du monde rural, en passant par les jeunes, les femmes, toutes les forces vives de la nation ont salué d’un même élan, cette décision empreinte de la sagesse qui distingue les grands hommes dont le destin chemine avec les hauts faits de l’histoire.

L’APR se félicite que Sénégal sous le Président Macky Sall soit un Sénégal de tous, un Sénégal des espoirs et des espérances, un Sénégal des réalisations, des performances et des vainqueurs. En effet, le bilan matériel et immatériel du Président Macky Sall sera marqué, d’abord, par une politique de rattrapage, puis une action accélérée pour plus d’équité et de justice sociale qui a valu au Sénégal la confiance des partenaires techniques et plusieurs distinctions et reconnaissances internationales. L’octroi de DTS lors de la pandémie à covid 19, l’acquisition d’un siège pour l’Afrique au Conseil de Sécurité de l’ONU ou encore la levée de l’embargo sur les céréales et l’engrais bloqués par le conflit russo-ukrainien, entre autres, révèlent combien le leadership du Président Macky SALL a pesé dans la résolution des grandes questions dictées par le nouvel ordre mondial, avec une Afrique des solutions, décomplexée et consciente de ses potentialités.

En outre, considérant toute la portée des enjeux et défis futurs, l’APR, à la suite du Président Macky Sall, appelle tous ses sympathisants et militants à consolider l’unité et la cohésion qui font l’identité du parti au sein BBY et de la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle. En effet, la majorité présidentielle regorge de suffisamment de compétences et profils de qualité pour poursuivre les programmes structurants du Plan Sénégal Emergent (PSE) dans un contexte marqué par l’entrée de notre pays dans le cercle des producteurs de pétrole et de gaz.

A cet effet, l’APR renouvelle sa confiance au Président Macky Sall et appelle toutes ses instances à rester à l’écoute des instructions du Président Macky Sall en vue de d’élargir et de consolider les bases, pour une éclatante victoire de la grande majorité présidentielle au soir du 25 février 2024.

Fait à Dakar, le 04 juillet 2023

Le Secrétariat Exécutif National