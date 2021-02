On en sait davantage sur les identités et la mission des personnes interpellées vendredi dernier lors des échauffourées aux alentours de la Grande Mosquée de Touba. Il s’agit, entre autres, de Habib Diabane, la personne morale et ses disciples. Abdou karim Diouf, Modou Diakhaté, Ibrahima Diakhaté, Ibrahima Mbaye, Abdalah Sonko se réclament membres du « Mouvement Diwanou bamba saliou Kara ».

Habib, présumé cerveau des individus qui procédait à un « Tawaaf » à la Grande mosquée de Touba, s’autoproclame dernier prophète qui va sauver l’humanité contrairement à la légende racontée. « Je suis le prophète Issa qui va sauver l’humanité avant la fin du monde (apocalypse). Je suis revenu au monde pour avoir une épouse et des enfants pour avoir des descendants. Je suis le dernier messager », a-t-il confié lors de son interrogatoire, repris par SourceA.

D’après le journal, interrogé sur son passage à Touba, le faux prophète a fait une révélation surprenante sur la Grande Mosquée de Touba : « Nous avons reçu une mission consistant à faire un tawaf (07 tours) au niveau de la Grande Mosquée de Touba pour sauver l’humanité. La lumière qui va nous permettre d’accomplir notre mission sur terre se trouve dans la mosquée de Touba. Nous sommes venus ici pour nous en procurer », déclare-t-il.

Le faux prophète et compagnie, sur instruction du procureur du tribunal d’instance de Mbacké, ont été placés en garde-à-vue pour rassemblement illégal, charlatanisme, profanation d’un lieu de culte.