Tekki exige la levée du blocus de la frontière entre la Guinée et le Sénégal

Quand Alpha Condé tutoie un Macky Sall affaibli par Franck Timis et Aliou Sall…Par Mamadou Lamine Diallo

Le Président Macky Sall prétend avoir gagné haut la main la présidentielle parrainée de 2019 avec 58% des voix. Par la suite, il a rusé avec un prétendu dialogue national pour coopter dans ses rangs Idrissa Seck et quelques autres. Pourquoi a-t-il peur des élections locales ?

En vérité, Macky Sall, dès lors que le gaz a été découvert en quantité importante, pense qu’il doit gérer tout seul cette manne financière. Il a donc entrepris de liquider la démocratie sénégalaise pour arriver à ses fins et installer l’émirat gazier. C’est la raison profonde qui l’a poussé à trahir son engagement devant le M23 à Ngor Diarama de réduire son mandat de sept à cinq ans. J’étais présent.

En prenant cette voie, Macky Sall prend un risque qu’il est bien loin d’avoir cerné. A l’évidence, en choisissant Franck Timis et Aliou Sall pour porter les blocs de gaz découverts, il a affaibli la position de l’Etat sénégalais. De fait, il envoie des signaux de faiblesse, de manque de patriotisme aux prédateurs du monde entier qui peuvent alors considérer que le Sénégal est un territoire à prendre.

Ce n’est pas par hasard que le vieux dictateur Alpha Condé après avoir arraché par la force et le sang des martyrs guinéens un troisième mandat illégal, se permet d’organiser un blocus de la frontière. S’il a le courage de le faire, c’est parce qu’il est soutenu par des forces prédatrices dans le monde et qui savent que la démocratie sénégalaise est affaiblie par Macky Sall et que Macky Sall a perdu totalement sa majorité électorale de 2012.

Tekki demande la levée du blocus de la frontière guinéenne et rappelle au peuple du Sénégal et de l’Afrique que seule la gouvernance démocratique peut garantir l’indépendance nationale et nous éviter la malédiction des matières premières. Il est temps de libérer Oumar Sylla, leader du FNDC de Guinée.

Mamadou Lamine Diallo