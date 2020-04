Témoignage émouvant de Me Assane Dioma Ndiaye sur Pape Diouf

Voici le témoignage de Maître Assane Dioma Ndiaye avocat et défenseur des droits de l’homme sur Pape Diouf :

Une grosse perte pour le Sénégal l’Afrique et l’humanité toute entière. Un symbole du combat de l’égalité de la dignité pour tous les êtres humains dans cette vie sur terre combien éphémère et de l’égalité des chances de touts les entreprenants face aux opportunités de toutes les activités humaines nonobstant les clichés et prismes persistants pétris a l’idéologie de civilisations ou origines supposées supérieures ou inférieures. Oui il a eu l’outrecuidance mais surtout le mérite dans un contexte de position moins favorisée par l’histoire et la nature au sens prosaïque , de se forger une personnalité résiliente a toute épreuve comme beaucoup d’autres grands hommes avant lui , et de s’attaquer a un manichéisme longtemps régisseur d’une condition humaine jadis hétéroclite voire parasitée péjorativement et ou les règles semblaient être codifiées d’avance et de façon irréversible, forçant constamment le respect et l’admiration même devant pires ignorants ou adversités subjectives. Ni dégoûts ni répugnances malveillantes n’ont pu venir a bout de son abnégation. Sa disparition dans un contexte de vulnérabilité universelle de l’être humain éprouvée face a un ennemi invisible implacable voyageant a travers l’espace et les océans frappant indifféremment des particularismes de toutes natures ou rang social et n’offrant l’apanage d’aucun remède spécifique salvateur malgré une science et une technologie au firmament de leur apogée est de toute évidence anecdotique.