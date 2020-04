Bilan des dons sur le coronavirus…le Gouverneur de Diourbel passe à côté de la plaque

DIOURBEL : Bilan des donations : Monsieur Le Gouverneur, vous avez tout faux, par Malick Sy journaliste

A une question d’un confrère relative au bilan des donations reçues jusqu’ici dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Gorgui Mbaye le gouverneur de la région a répondu « vous avez assisté à toutes les cérémonies de donations ici. Le Maire nous a appuyé, le Député nous a appuyé, pas mal de personnalités.

D’ailleurs, c’est sur cet appui donné par l’ancien Député Madické Niang à Touba sur les 20 tonnes, nous avons donné les 10 tonnes aux daaras et aux handicapés. N’est-ce-pas, c’est çà le bilan. Nous sommes dans la lutte, la lutte n’est pas encore terminée. Un bilan, on le demande, à la fin. A la fin, vous pouvez avoir le bilan, on n’a rien à cacher.

Le Maire de Touba nous a donné 10 millions, Serigne Bara Dolly nous a donné 5 millions. On vous a convié à toutes les cérémonies, c’est avec çà que nous exécutons notre plan de contingence. La lutte est très loin d’être terminer. Il ne faut pas se focaliser sur les moyens mais sur les résultats. Nous voulons avoir des résultats. Donc, si, vous voulez, on va tout vous afficher ici, si, vous le voulez bien à la fin de la réunion que vous pouvez même publier »

Et Gorgui Mbaye visiblement énervé et surpris de la question de poursuivre « D’ailleurs, c’est bien de savoir, c’est pour féliciter et encourager ceux qui donnent les moyens. C’est pour quoi, à chaque fois qu’il y a des dons, on vous a appelé. Mais, dans la manière de lutter, c’est le comité de lutte contre les épidémies. Nous avons un comité de lutte contre les épidémies qui a été mis en place avant mon arrivée et qui s’occupe de toutes les épidémies. Aujourd’hui, c’est le coronavirus, nous avons défini les moyens, la stratégie, organisé la riposte et suivre la riposte. C’est à çà que je vous appelle pour participer. Le comité a des membres. Ces membres, nous leur sont redevables. Nous pouvons leur faire la situation. Vous n’êtes pas membres du comité de lutte contre les épidémies, donc, vous n’avez aucun compte à nous demander. ».

Dans votre bilan vous avez omis sciemment de citer les 5 millions de l’Ambassadeur Pathé Diakhaté, les 2 millions de la Société d’électricité qui intervient à kael, le million de Moustapha Gueye, Directeur du CROUS de Bambey et le million du Ministre Dame Diop. Monsieur Le gouverneur, à l’heure de la reddition, vous avez tout faux en tenant un tel langage.

Est-ce-que tous les sénégalais sont membres du comité national de gestion des épidémies ?.

Non. Mais le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale a tenu à les informer sur l’état de l’ensemble des dons reçus. Vous, vous devez savoir que cet argent que vous recevez, les autres dons de toutes natures ne vous appartiennent pas et les diourbellois ont le droit de savoir et personne n’est plus indiquée pour les informer si, ce n’est la presse. Elle va continuer à jouer son rôle de vigie et de sentinelle afin que ces dons reçus soient gérés de façon transparente.

Votre combat, ce n’est pas la lutte contre la maladie, il est du ressort des spécialistes. Votre combat, c’est que tout se passe dans la transparence. Vous êtes certes le président du comité régional, mais sachez que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. L’argent ne vous appartient. Il est collecté pour venir en appui à la riposte.

Malick SY

Journaliste