Tennis : Nadal voyage en classe économique et fait le bonheur d’une…

Rafael Nadal s’est rendu à Barcelone sur un vol en classe économique.

Le champion espagnol a été aperçu comme passager sur un vol d’une compagnie à bas prix alors qu’il se rendait à Barcelone.

On peut avoir gagné vingt-deux titres du Grand Chelem, avoir amassé plus de 134 millions de dollars sur les courts, être une légende du sport et garder sa simplicité. Rafael Nadal a démontré qu’il était un champion humble et un homme qui a gardé les pieds sur terre en voyageant en classe économique lors d’un vol vers Barcelone, incognito ou presque au milieu des autres voyageurs.

Casquette sur la tête et t-shirt simple, «Rafa» est venu s’asseoir à quelques sièges d’une voyageuse toute heureuse d’apercevoir l’Espagnol lors d’un trajet assuré par une compagnie aérienne proposant des billets à bas prix.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le joueur de 38 ans, qui prépare les Jeux olympiques de Paris 2024, est aperçu sur un vol régulier alors que de nombreux sportifs fortunés s’offrent le luxe de voyager en jet privé par confort et pour avoir plus de tranquillité.

Source LF