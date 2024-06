Sonko relance ce dimanche ses « faits graves »…C’est du déjà vu !

Ousmane Sonko n’a pas encore quitté ses habits d’opposant radical qui se bat contre un régime. Mais cette fois-ci, Ousmane Sonko se bat contre le régime dirigé par le président de la république qu’il a lui-même installé, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nommé Premier ministre par son président qu’il appelle « Serigne Ngoundou », Ousmane Sonko porte les stigmates de l’opposant « perturbateur ». Il refuse de de sacrifier à la traditionnelle DPG imposée au Premier par la Constitution et ce dimanche il annonce une sortie sur les déguerpissements de marchands ambulants et des révélations fracassantes sur la plage de Anse Bernard…

Mais tout ça c’est du déjà vu et entendu ! Sonko fait du show !

En pleine polémique de la Déclaration de Politique Générale (DPG) soulevée par lui-même, le premier ministre fait dans la diversion en annonçant une sortie ce dimanche sur le terrain pour évoquer 2 problèmes : « Depuis quelques jours, le gouvernement a constaté une vague subite de déguerpissements et de désencombrements entrepris par les collectivités territoriales…En ma qualité de Premier Ministre, je me rendrai à Colobane, ce dimanche 30 juin 2024, à 15h 30 mn, délivrer un message du Président de la République avant de me rendre à la plage Anse Bernard pour informer d’un fait grave découvert dans le cadre des investigations en cours sur le littoral ».

Le Pm devient opposant

Dans cette déclaration de Ousmane Sonko sur sa sortie du dimanche, il annonce qu’il se rendra à Colobane dans le cadre des vagues de déguerpissements et de désencombrements entrepris par les collectivités territoriales. Ce que Sonko refuse d’avouer, c’est ce ces politiques de déguerpissements n’ont pas été mises en place par les collectivités territoriales. Ce sont les maires de son parti politique le Pastef qui sont en train de chasser les pauvres marchands ambulants. Ousmane Sonko veut accuser l’administration territoriale pour jeter le discrédit sur des fonctionnaires nommés par « Macky Sall ». Il se croit toujours dans son rôle d’opposants mais les Réseaux sociaux ont déjà tranché avec cette publication ci-dessous.

L’affaire Anse Bernard, déjà connue

Dans son communiqué d’hier, Sonko évoque l’affaire Anse Bernard. Il annonce qu’il va se « rendre à la plage Anse Bernard pour informer d’un fait grave découvert dans le cadre des investigations en cours sur le littoral ». De quelles investigations parle Sonko ? Et de quel fait grave ? Ousmane Sonko croit qu’il est le seul homme politique sur terre qui a droit à la parole. L’affaire de « Anse Bernard » est connue de tout le Sénégal et à déjà été traitée dans la presse et la société civile s’est largement exprimée sur ce sujet. Et Sonko parle d’investigations comme si c’était nouveau. Voici l’affaire Anse Bernard telle qu’elle était traitée en 2020.

C’est quoi l’affaire Anse Bernard ?

Le cabinet d’architectes SAOTA (Stefan Antoni Olmesdahl Truen Architects) d’Afrique du Sud, qui a construit le Radisson Blu de Dakar, présente sur son site internet un projet appelé « Hôtel Anse » qui doit se situer sur l’Anse Bernard, l’une des dernières plages de Dakar-Plateau, derrière l’hôpital principal, et surtout l’un des sites historiques de la capitale. Une partie de la plage d’Anse Bernard (3548 mètres carré), dépendant du domaine public maritime, avait été déclassée par décret n° 2017-525 du 10 avril 2017.

Il faut rappeler que le cabinet SAOTA – Stefan Antoni Olmesdahl Truen Architects, est une société sud-africaine de plus de 110 jeunes concepteurs et techniciens en architecture, comprenant des équipes internes de CGI et de marketing.

Dès l’ébruitement de l’Affaire, la presse et la société civile s’emparent de cette affaire. Le 16 juillet 2020, Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty Sénégal réagit sur L’information selon laquelle l’État a vendu trois hectares à une société sud-africaine pour l’érection d’un hôtel de 5 voire 7 étoiles :

« Le Président Macky Sall doit renoncer à ce projet de construction d’un hôtel sur la plage de l’Anse Bernard, la seule plage autorisée à la baignade non encore privatisée de la commune de Dakar Plateau. La privatisation des plages du littoral dakarois est la principale cause de la fréquentation des plages interdites à la baignade par les jeunes et des nombreuses morts par noyade qui endeuillent les familles chaque année », écrit le directeur d’Amnesty à Dakar.

Le maire du Plateau, interrogé par les journalistes, réagit le 17 juillet 2020 : « L’information selon laquelle la plage Anse Bernard est cédée pour l’érection d’un complexe hôtelier relève plutôt d’une rumeur ». Le maire de Dakar-Plateau. Alioune Ndoye, qui a décidé de couper court à cette rumeur qui s’est répandue, soutient qu’il n’est au courant d’aucune attribution de parcelles soustraites de Anse Bernard, ni d’un projet d’hôtel sur cette plage mythique de Dakar.

D’ailleurs, le ministre de la Pêche rappelle que le projet, que la mairie dont il préside aux destinées porte depuis 2018 et s’inscrit dans une chaîne de priorités par rapport aux moyens nécessaires pour la réalisation, est d’aménager cette plage pour qu’elle reste le lieu de vie, qu’elle a toujours été, au bénéfice des populations. Mieux, Alioune Ndoye publié la maquette du projet de la commune de Dakar-Plateau.

Et ce n’est pas tout. Un groupe de citoyens a lancé une pétition pour la sauvegarde de la plage de l’Anse Bernard car un hôtel va s’y implanter. Il s’agit de la seule plage du Plateau encore accessible. Voici le lien de la pétition « Plage Anse Bernard ».

Donc Sonko va parler de ce que tout le Sénégal sait. Selon les Réseaux Sociaux, Sonko cherche une échappatoire pour la DPG et veut distraire les Sénégalais.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn