C’est gâté avec Sonko et Diomaye…La République en « péril »

Les nouvelles autorités font face à une véritable crise institutionnelle. Alors que la question de la dualité au sommet n’est toujours pas encore réglée, le Président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont devant un véritable casse tête chinois. Ce problème est d’ordre et politique. Et s’il n’est pas réglé, il peut être à l’origine d’une gouvernance difficile pour les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Mais heureusement pour les patriotes, devant chaque problème, il ya a une solution.

Chassez le naturel, il revient au galop ! Voilà un proverbe qui définit Ousmane Sonko. Nommé premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye, le leader du parti Pastef continue de se comporter comme un véritable opposant. Il continue de tirer sur tout le monde. Lors d’une récente rencontre avec ses militants au Grand Théâtre, l’ancien maire se Ziguinchor a tiré à boulet rouge sur la presse, l’opposition et les magistrats. Une sortie qui avait sonné la fin de l’état de grâce pour le nouveau régime. Beaucoup étaient montés au créneau pour recadrer le «PM opposant».

Suffisant pour faire comprendre à Ousmane Sonko qu’il n’est plus le chef de l’opposition radicale. Malheureusement, on ne se débarrasse pas facilement de certaines habitudes. Ce vendredi, Sonko a récidivé. En pleine tempête politique, il a lâché une déclaration qui a eu l’effet d’une bombe. «En cas de carence de l’Assemblée, d’ici le 15 juillet 2024, je tiendrai ma Déclaration de Politique générale devant une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d’un jury composé d’universitaires, d’intellectuels et d’acteurs citoyens apolitiques. Ce sera l’occasion d’un débat libre, ouvert et, à coup sûr, de qualité largement supérieure », a-t-il fait savoir.

Une déclaration grave qui met en cause la légitimité d’une institution. D’ailleurs, Thierno Bocoum l’a rappelé à Aminata Touré. «La légitimité d’une Assemblée nationale ne dépend pas de celle d’un président de la République. Cette légitimité s’exerce durant un mandat. Les députés d’aujourd’hui sont ceux du peuple.‬ ‪Un ancien Premier ministre devrait le savoir», a-t-il fait savoir. En tant que premier ministre, Ousmane Sonko se devait d’être le défenseur d’une institution et non son pourfendeur. Hélas le contraire aurait étonné les sénégalais !

Lorsqu’il était dans l’opposition, Ousmane Sonko en a fait voir de toutes les couleurs aux institutions. Dans sa frénésie du pouvoir, il a tiré sur tout et tout le monde. Il avait même souhaité que l’ancien président soit traité comme Samuel Doe. Alors qu’il s’en prenne à l’Assemblée n’étonne pas. Mais l’actuel Ousmane Sonko représente un maillon de la République. Il est le premier ministre. Et tout acte, toute déclaration qu’il fera engagera le nouveau régime. Ce qui ne sera pas sans conséquence sur la bonne marche du Sénégal qui se reconstruit difficilement après des années de «Gatsa Gatsa».

Cette crise n’en est pas la première. À la veille de l’élection présidentielle, c’est le Conseil Constitutionnel qui était attaqué. Un leader politique fantôme avait accusé les sept (7) sages d’être corrompus. Jusqu’à présent, le parti qui a porté le discrédit sur cette institution garant de la stabilité, n’a apporté aucune preuve de ses allégations. Ainsi en moins de quatre mois, le pays a fait face à deux crises institutionnelles très graves. Alors, il devient impératif de trouver des solutions idoines. Ce pour éviter à ce modèle de démocratie, l’instabilité qui le guette de tout bord.

La personne apte à régler le conflit se trouve au Palais. Le Président Bassirou Diomaye Faye est le seul décisionnaire. C’est lui qui a nommé Ousmane Sonko en lui donnant un poste de responsabilité. Face à cette situation, il doit agir pour sauver une République qui essaie de se réhabiliter depuis quelques années. Comme le dit Thierno Bocoum, «un premier ministre dans un régime présidentiel ne peut avoir le pouvoir de créer une crise institutionnelle». Le chef de l’Etat élu ne devrait pas laisser le pays sombrer dans une crise évitable.

Ni l’Assemblée, ni Ousmane Sonko n’honorent la République. Il est devenu impératif de mettre fin à cet imbroglio politique. Le Sénégal ne pourra jamais se développer avec des hommes politiques. Et les nouvelles autorités ne rassurent plus les investisseurs. La politique est en train de noyer…le «PROJET».

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru