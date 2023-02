Tension politique : La ligue des imams et prédicateurs lance un message au président

La Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal n’est pas rassurée par situation qui prévaut dans le pays ces dernières semaines, avec la montée des tensions entre une importante frange de l’opposition et le régime en place. Dans ce sens, elle a fait une déclaration le 11 février pour appeler les parties concerner à la raison. Au président de la République, les Imams et Prédicateurs demandent « de mesurer la situation nationale dans toute sa véracité et de refuser d’écouter les va-t-en-guerre, sans grande responsabilité parmi ses alliés; car en réalité, c’est sa seule responsabilité qui est engagée devant le peuple et devant l’histoire.

Qu’il use de toutes les prérogatives constitutionnelles qui sont les siennes pour la promotion de la paix, de la stabilité et pour la sauvegarde de l’intégrité physique et des biens de nos concitoyens. D’œuvrer pour l’équidistance entre toutes les parties, de l’administration territoriale et de la justice de sorte à accroître la confiance des populations à l’égard de ces leviers indispensables au bon fonctionnement de notre État ». Ladite Ligue demande également au chef de l’Etat de poser des actes forts allant dans le sens de la désescalade et de l’apaisement. Et d’accepter la main tendue de la société civile et religieuse du pays pour un dialogue fécond et urgent « avant que l’irréparable ne se produise ». Les Imams et Prédicateurs demandent aussi à l’opposition de répondre au dialogue pour l’intérêt supérieur de la nation.