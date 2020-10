Terme Sud : Quand le Général Mansour Seck confirme Abdou Karim Fofana et met fin à la polémique…

Tout a été dit et redit sur les déguerpissements à la Cité Terme Sud de Ouakam. Et depuis quelques semaines, la « chasse » aux occupants de ces lieux a été un sujet favori. Tant les politiciens et activistes de tout poil ont investi les médias pour en parler et, parfois, incriminer faussement le gouvernement de la République du Sénégal qu’ils accusent de vouloir vendre ces terres.

Sans remonter si loin, le chef de file du mouvement FRAPP/ France Dégage, en l’occurrence, Guy Marius Sagna, va jusqu’à soutenir que le régime du Président de la République Macky Sall prévoit de bâtir sur le site en question quelques 3200 appartements à commercialiser. Des accusations balayées d’un revers de la main par le ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique.

M. Abdou Karim Fofana disait à qui veut l’entendre que « La Cité Terme Sud sera occupée par des logements militaires ». Et plus loin, AKF dira, avec force détails : « Imaginez un peu si chaque affectataire d’un logement administratif, réclamait à la fin de son service la propriété du bâtiment ».

Ce mercredi, le très respecté et responsable Général des Armées à la retraite, Monsieur Mansour Seck, a fait une sortie au vitriol qui a l’heure de corroborer les propos du Ministre AKF. Pour lui, cette cité est construite exclusivement pour les militaires en activité et que ceux qui ne sont plus en fonction n’ont plus le droit d’y rester.

Le Général est aussi revenu sur la genèse de la Coopérative Militaire de Construction (COMICO). A l’en croire, la création de cette structure en 1985 obéissait à un vœu si cher qui consistait à pouvoir loger les militaires en fonction.

Un discours véridique de cet homme qui en sait donc lourd sur les tenants et aboutissants de la situation qui prévaut, aujourd’hui, au Terme Sud. Et c’est avec l’usage de mots francs et délestés de toute toute langue de bois qu’il a, ainsi, invité les intervenants à ne pas politiser le débat. Comme pour dire, il vient, de toute évidence, de confirmer le ministre Fofana et mettre fin, dans le même temps, à la polémique qui bruit de l’autre côté de Terme Sud.