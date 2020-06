Connu pour sa franchise, Thiat, invité à la 2Stv, samedi soir, le « Y en a marriste » a fait, en direct, des révélations qui font froid dans le dos.

«Dans ma tendre jeunesse, notre bonne avait abusé sexuellement de moi. Une chose qui m’avait traumatisé et qui continue de me traumatiser. J’étais jeune et je ne connaissais rien de la vie. Mais, j’ai pris mon courage à deux mains pour en parler. Il faut que les parents éduquent les enfants afin qu’ils soient plus vigilants…», révèle le Rappeur.