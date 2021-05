Thié Ndiaye (PIT) : « Ce que Ibrahima Séne écrit n’engage que lui »

Ibrahima Sène est l’un des alliés de Macky Sall les plus actifs au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Prompt à tirer sur les détracteurs du leader de l’APR, le PCA de MIFERSO défend bec et ongles le régime. Seulement, il ne fait que dire ce qu’il pense. Ses prises de position n’engagent pas le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT).

C’est Thié Ndiaye, membre du comité central dudit parti qui le dit. En effet, sur le plateau de WalfTv, ce dernier estime qu’Ibrahima Sène a certes le droit de donner ses opinions mais il ne peut pas les signer au nom du PIT. « Il n’en a pas le droit et aucune instance au sein du parti n’avalise ses écrits», indique-t-il.

S’agissant du compagnonnage du PIT avec l’APR, Thié Ndiaye souligne que la question sera discutée mais seulement au prochain congrès. « La position du parti n’est pas dégagée par le dirigeant mais le Congrès car il est l’instance suprême dans le parti et décide sur toutes les questions même d’actualité. Dans toutes les alliances qu’on a été, on a toujours fait en sorte de respecter la centralité du parti c’est-à-dire que tout acte que l’on pose, soit pour le bien du Sénégal et du parti. Et le parti continue par contre ses activités, va à la rencontre des paysans et des travailleurs. Mais nous ne le faisons plus », déplore le responsable politique au micro de nos confrères.