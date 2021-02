Thierno Bocoum sur la politique au Sénégal : « Les populations doivent siffler la fin de la récréation »

A Dalifort, une personnalité politique s’est battue corps et âme contre les pratiques d’un régime. Elle a été soutenue par les populations qui en ont fait le maire de leur commune à travers une écrasante majorité de conseillers élus.

A son décès, on trouve le moyen, par des combines politiciennes, de donner la majorité à ceux qu’il avait battus aux élections en choisissant parmi eux son remplaçant.

Aux Parcelles Assainies Dakar, un maire a fait le tour de la commune avec des flyers à l’effigie d’un leader politique de l’opposition et un discours de feu contre le régime en place. Une fois élu sur la base de ces arguments, il retourne sa veste et se fait poisson entre les mâchoires du même régime naguère, à ses yeux, liberticide et voleur.