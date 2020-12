Thiès : Thierno Alassane Sall raille Idrissa Seck

Thierno Alassane Sall se montre de plus en plus sévère contre le leader du parti Rewmi Idrissa Seck. Dans une de ses déclarations lors de sa tournée qu’il a entamée dans la cité du rail au niveau de son fief, dans la commune de Thiès-Ouest, le président du mouvement République des valeurs (Rdv) a fustigé l’entrisme de Idrissa Seck dans le gouvernement.

Feignant de citer le nom d’Idrissa Seck, Thierno Alassane Sall dira : « S’il y avait deux personnes comme lui (Ndlr, Idrissa Seck) dans ce pays, ce serait la catastrophe »

Selon lui, en rejoignant la mouvance présidentielle, le fils de Thiès, s’est dédit oubliant celui contre qui, il s’est opposé lors de la présidentielle. Un choix, dira-t-il, que beaucoup de thiessois ont contesté, en refusant de s’identifier aux errements du président du parti Rewmi. Sur ce,Thierno Sall invite les thiessois de ne plus porter leur choix sur certaines personnes. Parce que cautionner, alerte-t-il, une pareille mise en scène politicienne pourrait impacter sur l’avenir de la jeunesse.

À rappeler que Thierno Alassane Sall a démarré sa tournée à Thiès (19 au 27 décembre 2020) et compte sillonner les 14 régions du Sénégal.

Dakaractu