Thiès : Trois individus arrêtés pour une série de braquages nocturnes

Le poste de police de Nguint, à Thiès, a déféré au parquet trois individus poursuivis pour association de malfaiteurs, vols multiples en réunion commis la nuit avec violence et usage d’un moyen de locomotion, détention illégale d’arme blanche et coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de sept jours.

Leur interpellation fait suite à une plainte déposée contre X par un boutiquier pour vol aggravé et coups et blessures volontaires. Selon la victime, les faits se sont déroulés le 9 octobre 2026, vers 23 heures, dans son commerce situé à la ZAC Nord. Trois individus encagoulés auraient fait irruption dans la boutique avant de le rouer de coups à l’aide d’un coupe-coupe. Ils auraient ensuite emporté la somme de 3 800 000 FCFA ainsi que son téléphone portable.

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis de rapprocher ce braquage de deux autres vols similaires commis dans des boutiques à Thialy et à la ZAC 2. Ces deux faits avaient occasionné des préjudices respectifs de 150 000 et 300 000 FCFA.

Les investigations techniques ont ensuite permis de remonter jusqu’à un individu déjà connu des services de police. Les enquêteurs ont découvert qu’il avait effectué un transfert d’argent depuis le compte mobile money de la victime vers son propre compte, juste après le troisième forfait.

Interpellé, le suspect a reconnu son implication dans les trois braquages avant de dénoncer ses deux complices. Ces derniers ont également reconnu leur participation aux faits.

Au cours de l’enquête, les policiers ont saisi plusieurs éléments liés aux vols : une moto Jakarta utilisée pour la fuite, un coupe-coupe retrouvé en possession de l’un des mis en cause au moment de son arrestation, ainsi qu’une autre moto achetée par l’un des suspects avec sa part du produit des vols. Tous ces objets ont été placés sous scellés.

À l’issue de la procédure, les trois individus ont été conduits au parquet.