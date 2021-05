Thione Seck est parti…Wally doit reprendre le micro d’or

La seule et meilleure façon pour Wally Seck d’honorer la mémoire de Thione Ballago Seck, est de reprendre le micro d’Or.

Les hommes s’en vont et les institutions demeurent, ainsi va la vie dont la semence première est la mort.

Un érudit de l’islam chantait dans l’un de ses plus grands poèmes ces vers : » Ô mon Dieu ! Faites que chaque jour de ma vie soit une fête jusqu’à mon entrée au paradis ».

Thione Ballago Seck courtise loin, mais déjà le parolier non moins poète a semé les arbres d’une industrie musicale par leurs racines et que rien ne saurait arrêter la marche irréversible et exponentielle des Faramarène 1, 2,3,4 …

Thione seck est parti, mais le Khalifa ne saurait être laissé vacant.

Alors que le manque à gagner a démarré ses effets et impacts néfastes sur l’économie culturelle depuis une année dans le silence d’une année de confinement dont le point de départ est ce mois de mars 2020, Wally Ballago Seck doit reprendre deux micros ; le tien et celui de son père Thione Ballago Seck.

Autrement ce serait trahir la mémoire de son père le seul maître et le seul père.

La seule façon également d’éviter une récession de l’économie culturelle est d’allumer la flamme de la vie musicale afin que Thione Ballago Seck ne soit jamais oublié.

Wally Ballago Seck, le micro est ouvert .

Faites nous rêver dans les méandres et labyrinthiques du paradis qui prennent leurs sources ici dans la voix du Faramarène UN.

Wally Ballago Seck tu es le Faramarène UN.

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé

Observatoire de la musique et des arts du sénégal ( omart)