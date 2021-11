Côte d’Ivoire : Tidiane Thiam paye 28 millions FCFA au Pdci de Bédié

Tidiane Thiam, ex ministre du Plan et du développement en Côte d'Ivoire

Tidiane Thiam se serait acquitté de 28 millions de FCFA d’arriérés de cotisation au PDCI…

Selon nos informations, Tidiane Thiam vient de payer la somme de 28 millions Fcfa au titre d’arriérés de cotisation au PDCI pour assumer enfin ses ambitions présidentielles présumées, dans la perspective de l’après Bédié au sein du vieux parti.

L’ex DG du Bureau National d’Études Techniques et de Développement (BNETD) et ex ministre du Plan et du développement sous le Président Henri Konan Bédié, Tidiane Thiam s’était tenu loin de la politique depuis le coup d’état de 1999. C’est ainsi qu’il a payé plusieurs années de cotisations comme membre du bureau politique. Les caisses du PDCI ont été alourdies par lui d’un montant de 28 millions Fcfa dans ce cadre, selon nos sources.

Thiam, un homme de réseau

Alors que la rumeur indiquait que l’ex patron du Crédit suisse finançait le PDCI, ou ses dirigeants, tout porte à croire que si cela était vrai, l’argent n’était pas pris en compte dans les finances du vieux parti.

Réputé avoir de bons rapports avec le Président Laurent Gbagbo, et perçu comme l’un des filleuls du Président Henri Konan Bédié, Tidiane Thiam est également perçu comme un proche du Président français Emmanuel Macron.

Thiam hérite des actifs et acquis du PDCI, mais aussi du passif et des adversaires et obstacles face au parti

En se mettant à jour au niveau de son statut de militant du PDCI, le petit neveu et héritier selon la coutume du matriarcat en pays baoulé du Président Félix Houphouët Boigny, père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, montre qu’il n’est pas qu’un simple velléitaire non capable de franchir le rubicond pour assumer ses ambitions présidentielles…Lire la suite ici