Tivaouane-peulh : La femme retrouvée morte dans les filaos n’est pas une blanche

On en sait un peu plus sur la femme retrouvée morte dans les filaos à Tivaouane-peulh et dont la presse a parlé ce matin. Il s’agirait de Dieynaba Traoré, une jeune femme âgée de 25 ans et de teint clair.

C’est la raison pour laquelle, le journal l’Observateur dans sa livraison de ce mercredi l’a décrite comme une personne de race blanche. La défunte qui habite aux Parcelles assainies était portée disparue depuis deux jours. Elle avait été signalée dans plusieurs pages sur Facebook, informe Seneweb.