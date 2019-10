Quatre membres d’une même famille ont été arrêtés dans la cité religieuse de Tivaouane pour cambriolage.

C’est le journal « L’Observateur», dans sa parution du mardi 15 octobre 2019, qui informe que cette famille a été accusée de plus de 11 vols et cambriolages, et de vol de bétail d’environ de 40 moutons de race. Le cerveau de la bande, Aliou Ka et le chef de famille du même nom, ont été arrêtés et déférés au parquet de Thiès. Le reste de la bande a pris la fuite.