Touba : Abdoul Mbaye et Diallo Tekki reçu par le Khalife

Ce jour dimanche 13 octobre 2019 une délégation du Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) s’est rendue à Touba et a été reçue par le khalif Sérigne Mountakha Bassirou Mbacke. C’est au nom des leaders du CRD que Mamadou Lamine Diallo et Abdoul Mbaye ont présenté au saint homme leurs vœux de réussite pour le Magal de Touba, lui adressant par ailleurs de vives félicitations pour ses œuvres au service du développement de la foi dont Massalikoul Jinane, la paix et la mise en œuvre d’une bonne justice au Sénégal. Ils ont reçu en retour les bénédictions du khalif et ses prières pour le succès de leurs projets au service du Sénégal.

Congrès de la Renaissance Démocratique

Dakar, le 13 Octobre 2019