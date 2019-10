A M.le President de la République

Excellence,

Au courant de votre premier mandat à la magistrature suprême,vous avez théorisé avec pertinence la mise sur pied de l’Alliance pour la Majorité Présidentielle. Quoi qu’à cette époque, la mayonaise Benno Bokk Yaakar prenait forme de jour en jour. Avec la présence remarquée de formations politiques d’obédience socialiste telles que le Parti Socialiste, l’Alliance des Forces de Progrès ou encore un peu plus tard, l’Union du Renouveau Démocratique entre autres. Devant la singulière longévité de cette coalition qui a gagné avec et gouverne avec lui jusqu’à présent avec vous Excellence, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Allant de la brouille entre socialistes aux nombreux malentendus entre républicains dont les plus téméraires ont quitté les rangs tandis que les plus indécis se rebellent en catimini ou par presse interposée.

Excellence, depuis Masalikoul Djinan au moins, les rapports de force politiques invitent a être redefinis. Les cartes, quoi qu’entre vos mains Excellence, demandent à être de nouveau revues. Khalifa Sall fraîchement élargi de prison rumine sa riposte. Même si son discours est empreint de maturité politique et d’une grande diplomatie. Ousmane Sonko, pris de cours par la tournure et le rythme de vos retrouvailles avec le president Wade, se fera encore plus radical. Idrissa Seck, quoi qu’ appartenant à la famille libérale semble de plus en plus isolé dans le processus de rapprochement entre vous et le Pape du Sopi.

Ainsi, trois pôles politiques s’imposent et donc risquent de subsister Excellence. Cela est irréversible. Idy arrivé 2ème lors de la dernière présidentielle, Sonko, 3ême, Khalifa, maire élu de la capitale, sont conscients de leur force de frappe. Ils vont poursuivre dans leur logique et tenteront vaille que vaille de faire échec à votre politique car leur « ennemi » commun c’est vous. Vous en etes certainement conscient et, connaissant le sérail, j’ose croire que vous restez à coup sûr sur vos gardes Excellence. Vous sachant aussi très futé en matière d’anticipation, il me plaît de savoir que vous allez dérouler davantage afin de maximiser vos chanches en vue des futurs combats en perspective.

C’est là où réside toute la pertinence pour vous, Excellence, de relancer et d’élargir votre coalition. Benno Bokk Yaakar devra s’ouvrir surtout aux libéraux particulièrement au PDS. Abdoulaye Wade devra y etre impliqué de bout en bout grace à son expérience et à son efficacité autour des stratégies politico-comunicationnelles.Tout comme l’ensemble de ses fils spirituels qui partagent toujours ses idéaux, bref qui se retrouvent encore dans son école. Karim Wade son fils devra être dedans. Pour un nouveau départ qui va consacrer la mise en place d’un gouvernement à forte présence libérale. Car cette alliance que nous encourageons Excellence, aura comme ciment le social libéralisme. Donc l’alliance pour la majorité présidentielle sera tout simplement l’élargissement de la coalition Benno Bokk Yaakar. C’est en cela que notre idée recoupe celle du président Wade dont le rêve est de voir le libéralisme gouverner le Sénégal pour les cinquante prochaines années. Quoi qu’il en soit, le PDS reste la deuxième force politique d’ancrage national. Elle demeure plus puissante que jamais. Cest une machine que son secrétaire general sait huiler a chaque fois de besoin. Et avec l’impulsion de Abdoulaye Wade, si toutes ses cellules dormantes se réveillent et s’engagent avec votre formation politique et celles qui la soutiennent, rien ne pourra plus arrêter cette nouvelle alliance que vous avez déjà souhaité mettre sur pied Excellence M.le président de la république. Pensez-y davantage et travaillez-y en parfaite synergie avec vos cibles. Le Sénégal et sa democratie ne s’en porteraint que mieux car tous les partis politiques de façade n’attendront plus le parrainage pour disparaître, ils y seront déjà contraints au grand bonheur du peuple souverain.

Fraternellement à vous, Excellence

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur national du Mouvement Malaw /Ndouck-Fatick