Touba : La Police fait le ménage…près de 400 personnes interpellées

Les éléments des commissariats et des postes de police du Sénégal ont déroulé une nouvelle opération de sécurisation de grande envergure sur l’étendue du territoire national à l’exception de Touba et Mbacké.

Ce grand nettoyage des zones criminogènes, organisé dans la nuit du mardi au mercredi, de 21h à 05h du matin, a permis d’interpeller 396 individus dont 277 pour vérification d’identité, 57 pour ivresse publique et manifeste, 31 pour nécessité d’enquête, 2 pour coups et blessures volontaires, 4 pour détention et usage de chanvre indien , 1 détention de chanvre indien, 9 pour vol, 1 pour offre et cession, 8 pour usage de produits cellulosiques, 1 pour association de malfaiteurs, 1 pour non-inscription sur le fichier sanitaire et social, 4 pour recel.

Près de 500 policiers en tenue et en civil ont participé à cette opération de sécurisation de grande envergure supervisée par la Direction de la Sécurité Publique, renseigne Rewmi.

Pour rappel, la police et la gendarmerie ont déroulé une opération de sécurisation mixte durant cette même nuit à Touba et à Mbacké.