Touba : la Sonatel octroie 300 millions de francs à l’université

L’université Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul de Touba est construite par le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Son objectif est d’enseigner et de former sur le coran et d’autres métiers pour avoir un citoyen modèle.

Afin d’accompagner cet ambitieux projet du patriarche de Darou Miname, la Sonatel, dans le cadre de la RSE (responsabilité sociétale d’entreprise) n’a pas voulu être en reste. C’est dans cet ordre d’idée qu’un partenariat a été scellé à la suite d’une visite du Directeur Général de la boîte Sékou Dramé. Un partenariat dont le premier acte est posé avec l’octroi d’une enveloppe financière de 300 millions qui va servir à l’installation d’un câblage, de la connectivité et la fibre optique.

Devant le recteur de l’université de Touba dénommé Complexe Cheikh Ahmadou Khadim Serigne Ahmadou Badawi Mbacké et les membres de l’université, ce partenariat stratégique et pour est venu à son heure car l’ouverture vers l’extérieur de ce temple du savoir nécessite une connexion internet pour le E Learning et la Télé enseignement ce qui va aussi permettre à l’université de se connecter avec d’autres universités du monde comme ce fut le cas lors de la pandémie de Covid-19 pour se coller à la dimension internationale du fondateur du mouridisme Khadimou Rassoul.

Cependant, il faut noter que l’université regroupe plusieurs UFR (Unité de Formation et de Recherche) comme les métiers et Technologie, le Génie Civil, mécanique, électrique etc.

Tous les ordres d’enseignement sont dispensés dans l’université allant de l’élémentaire jusqu’au niveau supérieur avec comme vocation l’éducation et la formation.

Plusieurs branches et Institut du Coran sont présentes. Le Récital du Coran et son écriture sont bien pris en compte ce qui justifie amplement les bons résultats lors des concours de Récital du Saint Coran.

Le Madjalis se présente ainsi : un institut du coran qui correspond au cycle élémentaire, le Madjalis comme le moyen secondaire et le niveau supérieur. L’UFR Etudes Islamiques et Langue Arabe pour ceux qui ont le Baccalauréat en langue arabe. Car ces bacheliers rencontraient d’énormes difficultés pour continuer leurs études supérieures avec le système LMD (Licence, Master, Doctorat). Le Complexe Cheikh Ahmadou Khadim abrite aussi une UFR Santé dont les étudiants sont actuellement en stage.

L’UFR agronome va débuter en octobre prochain dira Serigne Mame Thierno Mbacké vice-recteur et coordonnateur des travaux du Complexe Cheikh Ahmadou Khadim. Poursuivant son propos, il dira en outre que suite à la stratégie du Khalife général des mourides connu pour son engagement basé sur la méthode et l’organisation sur le savoir. C’est ce qui a poussé des bonnes volontés à répondre à son appel dans la construction de l’université. C’est d’ailleurs la contribution des talibés, des Cheikhs, de Touba ça Kanam pour un coût de 37 milliards de Francs avec des bâtiments qui répondent aux normes.

Selon Abdou Karim Mbengue (photo ci-dessus), directeur de la communication à la Sonatel, ce premier geste est le début d’un partenariat stratégique et sous peu, un Orange Digital Center va être construit après ceux de Saint-Louis, de Bambey et bientôt Ziguinchor pour permettre aux jeunes d’avoir la possibilité d’être formé gratuitement. Un partenariat sur plusieurs années 2024-2026.

A noter au passage que l’université va former des futurs érudits de l’islam en Afrique et dans les métiers ayant lien avec les préceptes de l’islam.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn