Touba : Ousmane Sonko réaffirme son engagement pour la paix

À la tête d’une forte délégation, le président de l’Assemblée nationale et président de Pastef, Ousmane Sonko, s’est rendu à Touba où il a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Au cours de cette rencontre, Ousmane Sonko a rassuré le guide religieux de sa volonté de continuer à œuvrer en faveur de la paix.

Prenant la parole, le khalife général des Mourides a remercié son hôte pour cette visite et a tenu à rappeler la mission qui guide son action.

« Rassurez-vous, nous sommes exclusivement au service de Khadimou Rassoul. Nous vous souhaitons que du bien et vous souhaitez la même chose à mon égard », a déclaré Serigne Mountakha Mbacké, avant d’adresser des prières à Ousmane Sonko et à la délégation qui l’accompagnait.