Tournée dans le Nord : « ‘Fouta djabi’…une réalité sur le terrain » (Couro Wane)

Tournée économique du Président de la République au Fouta : la réalité du terrain du « Fouta djabi*!»…par Couro Wane

Le Président de la République, Son Excellence M. Macky SALL a effectué une tournée économique dans le nord du Sénégal du 12 au 19 juin 2021.

De Louga à Ranérou en passant par les départements de Dagana, Saint-Louis, Podor, Matam et Kanel, le Chef de l’État a eu droit partout au même accueil enthousiaste des populations. Venu constater de visu l’évolution de certains projets dans le nord, il a ainsi saisi l’occasion pour inaugurer et lancer une série d’infrastructures et de projets. Dans la foulée, un conseil des ministres décentralisé a été tenu le 16 juin 2021 à Matam à l’issue duquel la décision a été prise de faire passer les investissements de la région de 381 à 450 milliards de francs CFA. Pour la première fois, les populations de la région ont eu le privilège d’accueillir le chef de l’État cinq jours d’affilé scandant d’Orefonde à Dembancane de vive voix « Fouta Djabi !» exprimant ainsi leur totale adhésion à la vision et à la politique économique du chef de l’Etat.

En effet, jamais dans l’histoire du Fouta, un programme de développement et d’investissements n’aura été aussi riche, intense et sans précédent dans sa structuration et son opérationnalisation.

Des indépendances à nos jours, cette contrée lointaine était soutenue par sa vaillante diaspora et les faibles investissements des différents gouvernements qui se sont succédé ne lui ont pas permis d’éclore.

C’est avec l’avènement du Président Macky SALL que le Fouta a enfin connu sa révolution infrastructurelle. Certes beaucoup de programmes et projets restent encore à réaliser notamment dans l’animation économique, l’emploi et la formation des jeunes, mais il est évident qu’au rythme où se déploient les projets inscrits sur la tablette du Chef de l’État à court et moyen terme pour le développement et l’émergence du Fouta, le visage et l’avenir de la région s’en trouveront radicalement changés.

Qu’entend donc ce peuple du Fouta que j’ai rencontré sur le terrain pendant la tournée économique du Chef de l’État par le mot d’ordre « Fouta djabi ?»

Curieuse, je décidai d’en savoir davantage sachant qu’un certain mouvement dénommé « Fouta Tampi ! » occupait les espaces médiatiques dakarois depuis peu et s’érigeait en défenseur absolu d’un certain Fouta abandonné.

Je posai systématiquement deux questions aux populations : pourquoi scandez-vous « Fouta djabi ? » «Que pensez-vous du mouvement « Fouta Tampi ? »

En substance, voilà ce que j’ai retenu des échanges :

La majeure partie d’entre eux considère que « Fouta Tampi » est une création des réseaux sociaux et des plateaux médiatiques dakarois ne correspondant pas à la réalité de leur vécu. Voulant remercier le Président de la République pour son engagement à leurs côtés, ils décidèrent de scander leur propre mot d’ordre d’Orefonde à Dembancane, le « Fouta djabi ! » en l’occurrence.

En bonne militante convaincue de l’APR et de ses idéaux depuis sa genèse, je décidai de leur prêter main forte pour structurer le mouvement vu l’ampleur du « djabi ! ».

Couro Wane

Militante de l’Alliance pour la République (APR) à Kanel

Fouta djabi* : le Fouta adhère

Annexes : bilan de la tournée économique – projets réalisés et en cours

Podor

• Lancement des travaux de l’axe Boubé-Niandane- Guira

• Inauguration du tronçon Taredji-Podor

• Réhabilitation de l’axe Ndioum- Halwar- Demette pour le désenclavement de l’île à Morphil

• Inauguration de la route Médina Ndiathbé/Cas-Cas/Saldé/Pété

• Désenclavement de l’axe Ndioum-Ourossogui-Bakel

• Remise des clés de 55 ambulances médicalisées à Cas-Cas

• Inauguration de l’espace numérique (ENO) de Podor

• Remise de chèques aux femmes bénéficiaires de plateforme multifonctionnelle de Bokedialloube

• Inauguration du centre départemental de formation professionnelle d’Aere Lao

Matam

• Remise de matériels agricoles aux femmes de Matam

• Inauguration de l’hôpital des Agnams de niveau 1

• Inauguration du centre de santé de Thilogne

• Lancement des travaux de l’hôpital régional de Matam qui sera doté de 150 lits

• Pose de la première pierre de l’Eco-Musée des Peuhls à Agnam Ghodo

• Pose de la première pierre de l’espace numérique ouvert (ENO) de Bokidiawe

• Pose de la première pierre du centre national de contrôle des Fréquences du Nord (ARTP) à Doumga Ouro Alpha.

• Lancement des travaux de l’aéroport de Ourossogui

• Pose de la première pierre de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Matam

• Inauguration du lycée de Ngidjilone

Kanel

• Inauguration du pont de Ganguel Soulé

• Inauguration de la plateforme professionnelle des femmes à Hamady Ounare

• Inauguration du centre de sante de Hamady Ounare

• Lancement des travaux du centre culturel Cheikh Moussa Camara de Ganguel

• Lancement des travaux du désenclavement du Dande Mayoo à Padalal

• Inauguration de l’hôtel de Semme

• Inauguration des ponts de Ganguel Soule et Wendou Bosseabe

Ranérou djabi

• Electrification du village de Patouki

• Inauguration du Daara Moderne de Ranérou