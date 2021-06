Thiès Nord : Les femmes de Thialy se rangent derrière Habib Niang

Ce samedi 26 juin, nous avons assisté à une démonstration de force exceptionnelle des jeunes, Femmes et notables du quartier Thialy à Thiès Nord.

La présidente des femmes du quartier Thialy, Awa Tabara accompagné des jeunes et femmes ont réservé un accueil extraordinaire au responsable de l’Apr, Habib Niang, pour le meeting qu’ils ont organisé à Thialy.

Les conducteurs de Jakarta, et de « calèches » étaient au rendez-vous, ils ont accompagné le cortège du responsable politique jusqu’au foyer des jeunes, qui a refusé du monde.

Awa Tabara, présidente des femmes de Thialy, a, lors de sa prise de parole, rappelé, que le moment était venu pour eux, de montrer à Habib Niang, qu’il a eu raison de croire en eux. A 6 mois des élections locales, elle a rappelé aux femmes et aux jeunes que le moment était venu de battre campagne » par anticipation » pour qu’au soir du 23 Janvier 2022 monsieur Habib Niang responsable politique de l’Apr soit le maire de la zone Nord.

Le Président Habib Niang a, au moment de sa prise de parole, remercié et rassuré l’assistance » Je vous remercie pour l’accueil et la forte mobilisation de ce jour. Je peux vous assurer que je continuerai à vous accompagner et à être le maire que vous n’avez pas » a-t-il dit. En prélude de la venue du chef de l’État à Thiès, ce mardi 29 juin, Habib Niang a aussi demandé à ses troupes de se préparer à une mobilisation exceptionnelle comme ils savent le faire .

Pour clôturer un cadeau a été remis par Fama Sow responsable de groupement à Habib Niang.

Plus tôt dans la matinée, les 100 jeunes qui avaient bénéficié d’une formation en entreuprenariat, marketing et communication ont reçu leurs attestations avec un projet. Après cette cérémonie de remise de diplôme, Habib Niang et sa délégation ont été reçu à Keur Saïb Ndoye par les femmes qui ont elles aussi renouvelé leur engagement auprès du leader Apériste.