Tournée parrainage : Mimi Touré dénonce l’injustice subie par Médina Yoro Foula

Candidate à l’élection présidentielle du 25 février 2024, Aminata Touré continue de sillonner le territoire nationale. Après Kolda, Mimi s’est rendu à Médina Yoro Foula. Les habitants de la localité lui ont réservé un accueil digne de son rang. Elle a profité de la situation pour dénoncer l’injustice subie par Médina Yoro Foula.

« Je félicite les responsables Mimi2024 du département de Médina Yoro Foula et le coordonnateur départemental Algassimou Baldé pour leur engagement et l’important travail de parrainage en cours. Le département de Médina Yoro Foula est le seul département du pays qui a ZERO kilomètre de goudron ! Cette injustice devra être réparée et l’énorme potentiel agraire et pastoral maximisé au bénéfice des jeunes et des femmes », a réagi Aminata Touré.