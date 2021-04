Tous les hôpitaux sénégalais sont malades

Ah, ce pays -là ! Ce qui s’est passé à l’hôpital Maguette Lô de Linguère résulte d’une chaîne de dysfonctionnements et de manquements. Ce qui fait que les coupables se situent à tous les niveaux de l’administration. Le patron du département de la Santé comme premier fautif. Et c’est affligeant de le voir porter l’estocade à l’ancien directeur de cet établissement, plastronnant devant les médias et annonçant avec jouissance que celui-ci, qui a annoncé sa démission, a été plutôt démis de ses fonctions Très gauche !

Le malheureux scénario de Linguère peut se reproduire dans n’importe quelle structure sanitaire de ce pays des paradoxes, nos hôpitaux étant presque tous dans un état comateux si bien que nos gens d’en haut vont se faire soigner hors du pays au moindre bobo. Des hôpitaux dans une indigence effroyable à l’image de celui de Kolda. Face à une situation aussi dégoûtante, des praticiens de la médecine, la société civile et la population décident de marcher pacifiquement pour attirer l’attention des autorités locales. Et plutôt que de les écouter, prendre notes et répercuter leurs doléances auprès du Chef qui serait le premier à demander des sanctions en cas d’incident, ceux qui manifestaient pacifiquement ont été accueillis par des gaz lacrymogènes.

Quelle élégance ! Le crime de ces messieurs et dames ? Réclamer de meilleures conditions sanitaires et de travail. Voici une partie du tableau repoussant que ces praticiens dressent de leur hôpital. Pas de respirateur pour anesthésie. Pas de machines à laver. Des malades qui se couchent sur des draps infectés parce que mal nettoyés. Un manque notoire de médecin-réanimateur. Et ce n’est pas tout. Un seul gynécologue, un seul cardiologue et un seul pédiatre pour un hôpital de niveau II. Si ce n’est pas du chahut, ça y ressemble beaucoup.

Un hôpital ? Il faudrait plutôt dire un mouroir. Pendant ce temps, ils cherchent des coupables à Linguère alors qu’ils sont les seuls fautifs. De vrais plaisantins, ces gens-là. Mais gare au réveil d’ « And Gueusseum » qui pourrait bien prendre la défense des malheureux travailleurs de Linguère !

Par KACCOOR BI, Le Témoin