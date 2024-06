Transformation du Sport : Khady Diène Gaye impulse une série de réformes juridiques majeures

Madame Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a reçu les différentes composantes du mouvement sportif sénégalais pour discuter de la réforme du cadre juridique du sport, ce mardi 04 juin 2024 à son ministère. À l’ordre du jour figurait l’inadéquation des textes actuels face aux évolutions rapides des pratiques sportives. Les nouvelles autorités, à travers le département des sports, ont inscrit parmi leurs priorités la révision de ces textes afin de créer un cadre législatif et réglementaire moderne et adapté aux besoins actuels.

Pour mener cette réforme, un Comité mixte de pilotage a été installé. Sa mission est de finaliser l’actualisation des textes en intégrant les préoccupations des acteurs du sport. Le comité réunit des directeurs et chefs de service du ministère des Sports, des représentants du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), des fédérations et groupements sportifs, ainsi que des experts spécialisés.

Le comité est structuré en quatre commissions : Organisation des Activités Physiques et Sportives, Formation, Financement, et Pratiques Sportives. Le calendrier des travaux est précis : la mise en place du comité et des commissions commence le 4 juin 2024, les travaux des commissions débutent le 5 juin, la restitution des travaux est prévue pour le 10 juin, et un atelier de pré-validation se tiendra le 13 juin.

Madame Khady Diène GAYE a réaffirmé sa détermination à mener cette réforme à bien en impliquant tous les acteurs du secteur. Cette initiative marque une étape cruciale pour doter le sport sénégalais de textes législatifs et réglementaires adaptés aux nouvelles réalités et ambitions, assurant ainsi un avenir prometteur pour le mouvement sportif au Sénégal.