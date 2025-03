Traque des milliards…ces autres hommes de Macky en danger

En quittant précipitamment le Sénégal, Macky Sall ne pensait sûrement pas laisser autant de problèmes à ses hommes. Depuis qu’il a quitté le pouvoir, les membres de l’Alliance Pour la République (APR) sont dans le creu de la vague. Ils sont au coeur de la traque lancée par le régime du président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut mettre la main sur les milliards «volés» sous l’ancien régime.

Farba Ngom et Tahirou Sarr séjournent désormais à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Rebeuss ! Les deux hommes sont cité dans une affaire de transactions suspectes portant sur 125 milliards de francs CFA, révélée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Comme le griot de Macky Sall et membre de l’APR, Tahirou est accusé d’escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment de capitaux. Pour éviter la prison, ils étaient prêts à cautionner des milliards.

Tahirou Sarr avait proposé un cautionnement de plus de 400 milliards de francs CFA, répartis sur deux dossiers distincts. Dans le premier, concernant une escroquerie présumée de 91,6 milliards de francs CFA, Sarr avait offert en garantie un titre foncier de 8 000 hectares, estimé à 394 milliards de francs CFA. Dans le second, lié à une escroquerie de 25 milliards de francs CFA impliquant le député-maire Farba Ngom, il avait proposé un chèque certifié de 11 milliards de francs CFA, émis par la Banque Atlantique, ainsi que deux immeubles en guise de caution.

Selon certains médias, Farba Ngom avait tenté d’échapper à l’incarcération en proposant de cautionner certains de ses immeubles, soit 34 milliards FCFA, pour couvrir le montant présumé détourné. Cependant, le juge a rejeté cette offre. Mais ces proches de Macky ne seront pas seuls dans leur complainte. D’autres pontes de l’ancien régime sont dans le viseur de la justice. Et la publication faite par Cheikh Oumar Diagne peut être prémonitoire pour les hommes de Macky Sall.

L’ex-Directeur des moyens généraux a dressé une liste des proches de Macky Sall qu’il estime être responsables de détournements massifs. Selon lui, ces individus doivent être arrêtés pour permettre de récupérer des fonds considérables, potentiellement 10 fois le budget du Sénégal. «Mettre la main sur le butin volé de Amadou Ba, Abdoulaye Sylla, Farba, Amadou Sall Ibn Macky, Tahirou, Mbaye prodac, etc. Vous aurez 10 fois le budget du Sénégal ! Emprisonner et récupérer mo djitou rationaliser», a-t-il déclaré. Un message un peu plus clair pour qui sait lire entre les lignes.

Amadou Sall est déjà cité dans l’affaire des 125 milliards qui a déjà coûté à Farba Ngom et Tahirou Sarr leur liberté. Selon Libération, neuf personnes et X sont visés dans ce dossier en même temps que le fils de l’ancien Président Macky Sall. Le procureur du Pool judiciaire financier (PJF) a demandé le placement sous mandat de dépôt de tous les suspects identifiés, sauf Mamadou Daff, ancien directeur général de la Couverture maladie universelle (CMU), cité pour un virement douteux d’un montant de 35 millions de francs CFA.

Et si Amadou Sall est éclaboussé, c’est à cause de bons de caisse d’un montant de 10 milliards de francs CFA «dont une partie a été virée dans le compte de la société Woodrose Investment Ltd logé à la NSIA». «D’après la Centif, bien que cette entité soit détenue par Ndèye Seynabou Ndiaye, cette dernière avait fait une procuration à Amadou Sall pour gérer le compte, ce qui laisse croire qu’il en serait le bénéficiaire économique», révèle le journal. Alors les sénégalais ne seront pas surpris de voir le fils de Macky devenir le nouveau Karim Wade.

Les hommes de Macky Sall doivent se préparer. Le nouveau régime ne leur laissera aucune marge de manœuvre. La majorité d’entre eux risquent de retrouver leurs camarades en prison. Le Pastef ne veut plus voir les membres du régime sortant gambader librement. Une demande qui pourrait bientôt se réaliser !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn