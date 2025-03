Traque du duo Diomaye-Sonko…«Gokhi» national des milliardaires

La reddition des comptes occupent une place importante dans la politique du régime dirigé par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veulent voir tous les voleurs présumés de la République en prison. Depuis septembre, les milliardaires de l’ancien régime font des va-et-vient au Pool Judiciaire Financier. Ceux qui ont à gérer des biens du pays doivent rendre compte de leur gestion

Tahirou Sarr a été placé sous mandat de dépôt à la suite de son audition au Pool judiciaire financier (PJF). Il rejoint ainsi son ami et collaborateur Farba Ngom à la prison de Rebeuss, dans une affaire qui secoue la sphère politico-économique sénégalaise. Convoqué ce vendredi 28 février par le PJF, l’homme d’affaires serait impliqué dans une affaire de transactions suspectes portant sur 125 milliards de francs CFA, révélée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Comme le «griot de Macky Sall», Tahirou Sarr est accusé d’escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment de capitaux.

Ces deux dossiers ont révélé comment les milliards ont plu sous le défunt régime. Pour éviter la détention, Tahirou avait proposé selon une information du journal Libération un cautionnement de plus de 400 milliards de francs CFA, répartis sur deux dossiers distincts. Dans le premier, concernant une escroquerie présumée de 91,6 milliards de francs CFA, Sarr avait offert en garantie un titre foncier de 8 000 hectares, estimé à 394 milliards de francs CFA. Dans le second, lié à une escroquerie de 25 milliards de francs CFA impliquant le député-maire Farba Ngom, il avait proposé un chèque certifié de 11 milliards de francs CFA, émis par la Banque Atlantique, ainsi que deux immeubles en guise de caution.

Malgré ces propositions, les autorités judiciaires ont décidé de le placer sous mandat de dépôt en attendant la suite de l’instruction. Cette décision intervient alors que Farba Ngom, également impliqué dans cette affaire, avait vu son cautionnement de 34 milliards de francs CFA rejeté et avait été placé en détention le jeudi 27 février. Le député, maire de Agnam est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment de capitaux. Lui aussi avait essayé d’éviter toute forme de détention.

Pour éviter la prison, le membre de l’Alliance Pour la République (APR) avait proposé de mettre en garantie ses immeubles d’une valeur équivalente au montant incriminé, 31 milliards de FCFA. Parallèlement à cette offre de cautionnement, ses avocats dont Mes Alassane Cissé, Baboucar Cissé, Ousmane Thiam, El Hadji Diouf avaient également plaidé pour une mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Mais toutes ses offres n’ont pas convaincu le juge d’instruction qui a préféré suivre le procureur de la République financier qui a requis son placement sous mandat de dépôt.

Mais cette affaire fait grand bruit. Et ce n’est pas l’arrestation des deux hommes qui alimentent les débats. Mais les milliards qu’ils voulaient mettre sur la table pour éviter la prison. Beaucoup n’arrivent pas à comprendre comment ces individus ont réussi à s’asseoir sur autant de milliards. «Les 8000 ha proposés par Tahirou Sarr, d’une valeur de 394 milliards, sont supérieurs à la superficie du département de Dakar (7700 ha)», s’est exclamé un internaute sur sa page Facebook. Comment un seul individu peut-il dormir sur un titre foncier de 8000 hectares au Sénégal ?

Cette situation pousse d’autres à demander à ce que ces personnes soient envoyées en prison. «Il faut quand-même impérativement les envoyer à Rebeuss… À cause de ces détournements et de cette corruption, le Sénégal manque de tout… Ils nous ont privé des hôpitaux de qualité, une école de qualité, provoqué un chômage endémique qui a poussé les jeunes à s’embarquer dans des pirogues de fortune et emprunter le chemin de la mort», a réagi un pastéfien.

Quoiqu’il en soit, le PJF ne chôme pas. Depuis qu’il a été lancé, les milliards pleuvent. Installé en septembre, le Pool Judiciaire Financier a déjà traité 91 dossiers et permis la saisie de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Les arrestations de Farba Ngom et Tahirou Sarr démontrent que ce n’est que le début. Alors, tous les milliardaires sous Macky Sall devraient déjà commencer à s’inquiéter. Comme annoncé par Ousmane Sonko, «l’opération N» est en marche !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn