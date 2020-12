Tribunal de Dakar : Deux amis risquent la perpétuité pour le meurtre d’un Français

Onze (11) ans après le meurtre du Français Gérard Gallé à bord de son bateau de plaisance « Fleur de Sel » amarré à la plage de Hann, les deux amis Thierno Bâ dit Thier et Malang Camara, présumés meurtriers, ont comparu, hier, à la barre de la chambre criminelle de Dakar. Condamnés à vie, ils sont poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec escalade et usage d’arme et de violences ayant entraîné la mort et viol collectif, rapporte L’Observateur.

Selon le journal, après avoir tué le mari, ils avaient violé son épouse Nd. M. D. en se relayant sur elle. Jugés hier, le parquet général estime qu’il n’y a pas préméditation, d’autant plus que les accusés n’étaient venus avec une arme. L’avocat général est favorable à une réduction de leurs peines.

Pour rappel, les faits remontent au 27 août 2009. Ce jour-là, le couple a reçu, à trois heures du matin, la visite des mis en cause sur son bateau, au large de la Baie de Hann. Ils se sont introduits dans la chambre du couple qui était dans les bras de Morphée. Le mari, qui traine un handicap (sa jambe était amputée), a été ligoté des mains avant d’être étranglé à mort par Malang Camara. Pendant ce temps, l’autre malfrat violait l’épouse du Français. Tour à tour, ils se sont relayés sur la dame. Après leur forfait, ils ont pris la fuite à bord d’une pirogue.

Le délibéré est fixé au 27 janvier 2021.