Tribunal : Le juge refuse le renvoi du dossier sur l’assassinat de F. Mactar Ndiaye

Le dossier de l’assassinat de la 5ème vice-présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese) vient d’être appelé à la barre de la Chambre criminelle, ce mardi 7 janvier.

Toutefois, les avocats de la défense ne voulaient pas que l’affaire soit retenue. Ils ont ainsi sollicité son renvoi pour « mieux s’imprégner du dossier ». « Les documents sont incomplets. Nous n’avons pas les procès-verbaux d’enquête de police, du Doyen des juges d’instruction et de l’ordonnance de renvoi. En sus, des avis et des convocations du juge d’instruction pour les parties civiles et les témoins. Nous avons besoin de tous les éléments. Il s’y ajoute que l’affaire vient pour la première fois devant votre juridiction. Nous demandons le renvoi », a plaidé un des membres de la défense, Me El Mamadou Ndiaye.

Ce qui n’est pas de l’avis du président de ladite chambre. « L’accusé a été assisté depuis son interpellation. Si c’est le seul motif de renvoi, il n’est pas valable. Car, il n’est fondé ni en fait ni en droit. Donc, nous rejetons votre demande », a lancé le juge.

Auparavant, le parquetier Saliou Ngom a laissé entendre : « A qui faute ? Il vous incombe, vous les conseils de la défense, d’aller au bureau de l’enrôlement pour prendre les informations nécessaires pour votre dossier ».