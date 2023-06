Tribune sur le 3e mandat : Abdoulaye Mamadou Guissé gifle les 80 journalistes

DU DEVOIR D’EQUIDISTANCE DANS LA RESPONSABILITE…Par Abdoulaye Mamadou GUISSE).

« Du devoir de se dresser contre une 3ème candidature », tel est le titre d’un long texte signé par 80 journalistes et diffusé, le samedi 24 juin 2023, à travers les sites d’informations.

Des journalistes anonymes et d’un groupe de journalistes connus au nombre de 80 se sont aventurés à débuter leur texte laborieux: «À un peu plus de 200 jours de l’élection présidentielle du 25 février 2024, nous journalistes sénégalais, avons décidé de faire cette Tribune pour nous insurger contre une troisième candidature de l’actuel président Macky Sall. Nous avons jugé que la presse, dernier rempart de la démocratie et de l’État de droit, ne doit ni laisser la forfaiture se répéter ni participer à amplifier le débat via ses canaux ».

Les signataires du très long texte sont aux antipodes de l’éthique et de la déontologie. Nul n’est au dessus de la loi et des règlements dans un Etat de droit.

Déposer sa candidature au Conseil Constitutionnel qui valide ou invalide est un droit de tout citoyen qui jouit de ses droits civiques. Fut-il un président de la République.

En écrivant : « dans une démocratie, le respect de la Constitution, norme suprême, est fondamental », les signataires auraient dû attendre la décision du Conseil Constitutionnel au lieu de s’embourber dans des contradictions argumentaires.

Emboucher la trompette des politiciens d’une partie de l’opposition comme les signataires composés de journalistes à la solde de Sonko, violeur de droits féminins, adepte de chair fraiche, de journalistes entretenus grassement par Pastef et d’autres jeunes journalistes suivistes qui ont l’âge de petits fils et de petites filles de Ibrahima Bakhoum, mangeur au râtelier du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA).

Dommage Babacar Touré, Mame Less Camara retournent dans leur tombe en apprenant que Ibrahima Bakhoum, ancien de Sud Quotidien, viole la responsabilité et l’équidistance qui prévalent dans le journalisme.

Courtisé par Sonko, payé à 850.000 Francs Cfa au CNRA par Babacar Diagne, le journaliste-formateur Ibrahima Bakhoum déshonore la profession journalistique avec cette prise de position partisane et non démocratique.

Le Cesti où Bakhoum enseigne et où il a été formé, est saccagé, la mémoire d’Eugène Rokhaya Aw souillée, Ibrahima Bakhoum s’est tu sur ses gravissimes actes et avec cette bande d’irresponsables journalistes, essaie de divertir l’opinion.

Il est pitoyable de remarquer des signataires tels que les mercenaires Pape Allé Niang, Moustapha Diop WalfTv ect, entretenus par Ousmane Sonko, les journalistes de PressAfrik payés par Pastef qui entrainent en aventure la CAP et surtout la majorité de journalistes viennent d’entrer dans ce métier, il y a un ou deux ans, donc suivistes, moutons de panurge, sans prendre conscience des dangers de la manipulation pour leur avenir professionnel.

Mais, diantre, et pourtant ils n’ont pas publié un texte collectif dénonçant des archives de l’Université de Dakar saccagées, des facultés de lettres, de sciences, de médecine en partie détruites, des biens publics et privés saccagés, des infrastructures vitales du pays malmenées, des symboles d’une économie industrialisée touchés au cœur .

Dans le texte, ils écrivent : « nous avons jugé que la presse, dernier rempart de la démocratie et de l’État de droit, ne doit ni laisser la forfaiture se répéter ni participer à amplifier le débat via ses canaux ».

C’est prétentieux de dire la presse, dernier rempart de la démocratie et de l’Etat de droit car la presse n’est qu’un maillon dans la chaine. En quoi une certaine presse qui prend position peut-elle être rempart où la société civile politicienne encagoulée comme Alioune Tine le séparatiste sudiste?.

En réalité, vous avez perdu la bataille d’opinion, malgré les 9 milliards que Ousmane Sonko a mis dans sa com pour vous entretenir.

C’est une certaine presse qui alimentait quotidiennement la question du 3ème mandant au détriment des sujets économiques, sociaux, climato-environnementaux, culturels etc.

Vous avez amplifié ce débat via vos propres canaux. Mais peine perdue.

Vous avez contribué à réaliser les objectifs inavoués des politiciens salafistes-insurrectionnels et souteneurs de l’impérialisme oriental.

Bakhoum, vous avez deçu, à 72 ans, vous entrainez vos petits fils de 25 ans dans un combat qui n’est pas le leur.

Vous mangez chez Sonko et chez Babacar Diagne. Nous regrettons Babacar Touré, fondateur de Sud Quotidien et Sud Fm. Heureusement que Mbaye Sidy Mbaye, Abdoulaye Ndiaga Sylla, Diadji Touré, Sokhna Dieng Mbacké, Sidy Gaye, Diana Senghor entre autres, constituent des références vivantes.

Par ailleurs, les pyromanes et leurs idéologues seront combattus par les forces vives de la nation pour préserver ce pays, cible des insurrectionnels aux abois.

Le Sénégal restera debout, la République sauve, l’Etat fort.

Abdoulaye Mamadou GUISSE

Président de la coalition Culture Républicaine Fulla Ak Fayda

Candidat 2024