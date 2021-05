Trois (3) joueurs de l’Asac Ndiambour limogés pour avoir jeûné

Le Syndicat des footballeurs professionnels du Sénégal est très remonté contre club de l’Asac Ndiambour qu’il accuse d’avoir limogé trois (3) joueurs qui avaient jeûné durant un match amical. Une attitude qui met en rogne le syndicat qui menace de saisir les instances internationales du football si rien n’est fait.

« Ce qui a fait déborder le vase, c’est ce qui s’est passé à l’Asac Ndiambour où trois d’entre eux ont été limogés pour avoir jeûné. Ça fait tellement mal, mais surtout par rapport à une religion« , a déclaré le secrétaire général du Syndicat dont les propos sont rapportés par nos confrères de Pressafrik

Lamine Mboup de rajouter : “Nous allons écrire à la chambre des litiges. Les dirigeants savent qu’ils ont fauté, ils n’ont qu’à ramener ces gosses, leur payer leur salaire et les reconduire jusqu’à la fin de leur contrat. Sinon, on sera obliger de les amener au Tribunal du travail et sinon à la CAF, à la FIFA« , a-t-il averti. Avant de demander la solidarité des autres joueurs.