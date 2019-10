Tu ne seras pas au dessus de la loi, mon cher Sonko…par Diaraf SOW

La diffamation et la dénonciation calomnieuse sont prohibées et punies par le Code pénale sénégalais. Le menteur est maudit par l’islam. Nul n’est au-dessus de la loi. Il ne fallait pas mentir.

Tu n’as pas affaire avec le Président mais avec la société à qui tu viens encore de transgresser les lois.

Caché derrière ton immunité parlementaire, tu savais pertinemment que le Procureur ne pouvait donner suite à aucune plainte portée contre toi du fait de cette immunité juridictionnelle.

Ainsi des citoyens déshonorés dans leurs chairs, la population sénégalaise sans exception veut tous une lumière sur cette affaire. Une occasion t ‘avait ainsi été offerte par la Commission d ‘enquête parlementaire pour t ‘éviter la levée de cette immunité mais tu as refusé de venir montrer tes « preuves ».

Maintenant toutes les dispositions vont être prises pour que la loi s ‘applique.

Seule la justice se chargera de dire qui a tort dans cette affaire mais nak « kou môme kharmi rek nga bayi boume gui », cela est un sujet de réflexion pour les personnes intelligentes.

Me Diaraf SOW Sg parti ADAE/J