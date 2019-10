Contribution : Macky Sall, ce Président travailleur que le monde nous envie…par Diaraf SOW

#MACKY_SALL_CE_PRÉSIDENT_TRAVAILLEUR_QUE_LE_MONDE_ENTIER_NOUS_ENVIE

Sa crédibilité internationale fait de lui incontestablement l ‘un des meilleurs Présidents actuels de la planète.

En effet, depuis son accession à la tête de ce pays, le Président ne cesse de travailler. Les réalisations et les projets se suivent et se succèdent. Tout son vœu, c’est de réaliser le rêve d’un Sénégal émergent et prospère.

C’est dans ce cadre que le Plan Sénégal Emergent (PSE) est mise en œuvre avec d ‘ambitieux projets d ‘infrastructures routières:

1) Réhabilitation et élargissement de 120 km de routes entre Richard Toll et Ndioum (RN2);

2) Reconstruction du pont de Ndioum long de 150 m en 2012 ;

3) Réhabilitation et l´élargissement de 287 km de routes entre Ziguinchor et Vélingara (RN6) ;

4) Reconstruction du pont de Kolda long de 91 m, travaux lancés en 2013 ;

5) Réhabilitation de la RN2: Saint-louis-Rosso y compris 65 km de voies de désenclavement ;

6) Travaux de réparation du pont de Kalakalouse ;

7) Travaux de construction du pont de Falémé ;

8) Travaux de construction du pont de Fanaye ;

9) Travaux de réhabilitation de la route wack Ngouna-Keur Madiabel ;

10) Travaux complémentaires de la ville de Touba dans le cadre du Programme de Modernisation ;

11) Travaux de réhabilitation de la route Cap Skiring-Djembering ;

12) Travaux de réhabilitation de la route Diouloulou-Kafoutine ;

13) Travaux de la réhabilitation de la route Km 50-Kayar-Fatick-Bambey ;

14) Travaux de la construction de la route Linguére-Matam section Patouki-Ourossogui ;

15) Travaux de construction des trois (3) ponts de Matam ;

16) Travaux de la construction de la route Vélingara-Badiara ;

17) Travaux de construction de la route Gossas-Mbar ;

18) Travaux de construction de la route Passy-Foundiougne ;

19) Travaux de construction de la route Linguére- Matam section Boula-Ranérou-Patouki ;

20) Travaux de construction de la route Touba Toul-Khombole ;

21) Travaux d´aménagement de la Boucle du Blouf, section Thionk Essyl Balingor ;

22) Travaux d´aménagement et de bitumage de la route Tivaoune Touba Toul-Khombole environ 37Km ;

23) Travaux de construction d´autoponts aux carrefours de Thiaroye et Keur Massar ;

24) Travaux de construction de l´autoroute Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) – Mbour y compris les bretelles ;

25) Travaux de construction des ponts de Fanaye et de Gêole ;

26) Construction du pont de Kédougou ;

27) Travaux de construction et d´aménagement de la VDN section 3 : tronçon Golf-Tivaoune Peulh y compris bretelle d´accès au village de Tivaoune Peulh ;

28) Construction de la route Fatick-Bambey ;

29) Réhabilitation de la route Mako-Kédougou/Volet sensibilisation aux problèmes de santé et sécurité routières ;

30) Remise en état de la grande Niaye entre Rufisque et Loumpoul Lot 1, Lot 2, Lot 3;

31) Remise en état de la RN1 entre Rufisque et Bargny 2 x 2 voies ;

32) Travaux d´entretiens des aménagements paysagers de la corniche Ouest entre Bloc des Madeleines et Pharmacie des mamelles ;

33) VDN lot 2 : CICES-Golf Club Dakar ;

34) Projet de modernisation de Touba ;

35) Reconstruction Pont Emile Badiane ;

36) Projet de construction, route connectivité autoroute á péage/Rufisque ;

37) Travaux de réhabilitation de la RN6, tronçon Ziguinchor-Tanaff ;

38) Réhabilitation de la route Manda Douane-Vélingara ;

39) Réhabilitation du parking gros porteur á Tambacounda ;

40) Travaux d´aménagement du contournement de la ville de Médina Gounass ;

41) Réhabilitation de la route Tambacounda-Dialacoto ;

42) Aménagement de la route Joal Samba Dia Djiffer ;

43) Aménagement de la route Passy-Sokone ;

44) Travaux de construction des postes juxtaposés de Boundou Foudou ;

45) Travaux de construction des postes juxtaposés de Moussala ;

46) Travaux de construction du pont de HALWAR (tranche conditionnelle) ;

47) Autoroute AIBD-Somone-Mbour ;

48) Programme de la modernisation de la ville de Tivaoune ;

49) Pont Sénégal/Gambie et Postes de contrôle juxtaposés ;

50) Autoroute « Ilaa » Touba ;

51) Autoroute Diamniadio-Blaise Diagne

52) Aéroport International Blaise Diagne ;

53) Echangeur de l´Emergence á Dakar ;

54) Cité de l´Emergence avec ses 17 tours en centre-ville de Dakar ;

55) Train Express régional Aéroport Blaise Diagne-Gare ferroviére de Dakar ;

56) Tramway Blaise Diagne-Dakar ;

57) Projet de Bus rapide sur voies réservés entre Guediawaye et Dakar-centre ;

58) Construction du Quai de pêche de Soumbedioune ;

59) Chaloupe Dakar-Rufisque-Aguene et Diambogne ;

60) Agrandissement du Stade Alioune Sitoe Diatta ;

61) Construction de l´aréne Nationale á Dakar ;

62) Construction des Salles de Conférence pour le Gamou á Tivaoune et le Magal á Touba ;

63) Construction du Centre International de Conférence Abdou Diouf á Diamniadio.

64) La route Thilogne Ndioum d’un montant dz 47,3 Milliards

-65) La route Thilogne-Ourossogui et Hamady Ounaré-Fadiara Bakel pour 45,8 Milliards

66) La route Ourossogui-Hamady Ounaré pour 17,5 Milliards.

67) Les sphères ministérielles de Diamniadio 68) Le Port de Kaolack

69) La grande mosquée de Guédiawaye

70) Autoroute AIBD-Thiès-Mbour

71) Dakar Arena.

72) Arène national

73) Réfection building administratif

74) Plus de 2800 villages électrifiés

75) Plus de 3000 kilomètres de route

76) Plus de 8000 kilomètres de pistes rurales. 77) Plus de 850 kilomètres d’autoroutes

78) Des tracteurs et du matériels agricoles de qualités sont mis à la disposition des agriculteurs

79) La police innovée et rééquipée devient la quatrième de l ‘Afrique.

80) Les sapeurs-pompiers équipés en Février 2018, en Septembre 2019 attendent un lot et n Décembre 2019.

81) L ‘électricité est baissée à deux reprises ainsi que les denrées de premières nécessité

82) Le Plan Sesam est ressuscité pour prendre le n charge la santé du troisième âge

83) La Couverture Maladie Universelle et beaucoup de gratuité sont offerts à la population sous la présidence de Macky Sall.

84) Mise sur pied de la compagnie aérienne Air Sénégal S.A

85) Aéroport International Blaise Diagne

87) Bateaux Taxis « Melakh » et « Guelawar » de e Foundiougne

88) Bateaux Aguene et Diambogne pour désenclaver la Casamance

89) Des bateaux patrouilleurs sont offerts à la marine nationale dont le « Conejera », le « Ferlo », le « Fouladou » et le « Kédougou ».

90) De nouveaux bus Dakar Dem Dik et Sénégal Dem Dik sont mis à la disposition des populations.

91) Des Bus Tata sont éparpillés dans toutes les régions pour faciliter la mobilité des sénégalais

92) Les Taxis de l ‘émergence sont disponibles et salués par la population

93) Augmentation du nombre de boursiers et l’autre sur le taux mensuel des bourses.

La demi-bourse est passée de 18 000 F Cfa à 20 000 F Cfa ; la bourse entière de 36 000 F Cfa à 40 000 F Cfa ; celle de 60 000 F Cfa passe à 65 000 F Cfa.

Le ticket de restauration passe de 75 F Cfa à 50 F Cfa pour le petit déjeuner ; le déjeuner et le dîner passent de 150F Cfa à 100F Cfa.

94) Octroie de 5800 nouveaux lits pour les étudiants

95) Inauguration de Six (6) nouveaux pavillons à l ‘UCAD

96) Des bus sont mis à la disposition des étudiants…

La liste est loin d’être exhaustive.

Quand vous avez la chance d ‘avoir un Président comme Macky Sall, il faut le féliciter et le soutenir mais aussi l ‘encourager et l’accompagner.

Me Diaraf SOW Secrétaire Général national de l ‘Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene