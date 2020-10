Tuerie Boffa-Bayotte : Liberté provisoire refusée à René Capin Basséne et ses codétenus

L’affaire judiciaire sur la tuerie survenue dans la foret de Boffa bayotte est loin de connaitre son épilogue. En prison depuis 2018, René Capin Basséne et ses 25 codétenus ne bénéficieront pas de liberté provisoire. En effet, la chambre d’accusation de Ziguinchor a rejeté ce Lundi, la demande de liberté provisoire introduite par leur avocat.

Face à la presse, Me Clédor Ly s’est indigné de la suite malheureuse réservée à sa demande. Pour la robe noire ses clients devraient être jugé ou libérés tout bonnement comme le préconise la loi car la détention est longue.

Indigné, Me Clédor Ly a qualifié le procès d’inéquitable : « les actes d’investigations n’ont pas été fait correctement et convenablement ». L’avocat exige « l’audition des témoins, la confrontation avec certains co-inculpés et éventuellement l’audition des témoins désignés et qui peuvent apporter la contre vérité de la vérité supposée établie par l’enquête de gendarmerie ».

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG